Historischer Fund beim Bauernhof-Umbau: Jahresringe enthüllen das Geheimnis eines alten Balkens

Bei der Renovierung eines alten Bauernhofs in Niederösterreich stieß die Familie Camus auf einen historischen Fund: einen alten, angekohlteten Balken. Mithilfe der Dendrochronologie soll nun das Alter des Balkens bestimmt und die Geschichte des Hofes rekonstruiert werden.

Josef Camus steht vor dem Balken, der während der Umbauarbeiten zum Vorschein kam. Die Familie möchte diesen historischen Fund im zukünftigen Hofladen präsentieren und hervorheben. Das Alter des Balkens ließ sich anhand der Jahresringe und deren spezifischen Muster bestimmen. „Wir hoffen, dass der Nussbaum das übersteht“, äußert Edina Camus und blickt besorgt auf den Baumriesen, der ihren Hof beschattet und im Moment im Fokus der Umbauarbeiten steht.

Vor etwa 15 Jahren erwarb sie einen alten Bauernhof im südlichen Niederösterreich, in unmittelbarer Nähe des Schneebergs. Kurz darauf gesellte sich ihr Ehemann Josef hinzu und im Laufe der Jahre wuchs die Familie um drei Töchter. Inzwischen wurde dort ein Montessori-Kinderhaus etabliert, und eine vielfältige Landwirtschaft mit Ziegen, Hühnern und Bienen wurde aufgebaut. \Um eigene Räumlichkeiten für die Herstellung und den Verkauf von Produkten wie Ziegenkäse und Honig zu schaffen, renoviert das Ehepaar derzeit ein sehr altes, bisher ungenutztes Häuschen – vermutlich das erste Gebäude auf dem Hof. Dabei wird auf ökologische Nachhaltigkeit geachtet, indem traditionelle Methoden wie Lehmputz eingesetzt und größtenteils wiederverwertete Materialien verwendet werden. Im Zuge der Renovierung musste eine große Wurzel des Nussbaums, die sich in das Haus gegraben hatte, abgetrennt werden. Neben lebendem Holz wurde die Familie bei den Renovierungsarbeiten auch mit totem Holz konfrontiert, das im Haus verbaut war: Hinter dem Putz kam ein auf Augenhöhe eingemauerter, angekohlter Balken in der Wand zum Vorschein. Dieser Balken diente einst als Überlager für ein Fenster, das sich damals in einer niedrigeren Position befand (vermutlich auch bei einem niedrigeren Bodenniveau). „Wir kennen das ursprüngliche Baujahr des Hofes nicht“, berichtet Edina Camus, woraufhin sie sich an das Denkmalamt in St. Pölten wandte. Dort wurde eine dendrochronologische Analyse empfohlen, um das Alter des verbauten Holzes zu bestimmen. Anhand dieser Analyse lässt sich auf das Alter des Gebäudes schließen, was von großem historischem Interesse ist.\Holz fungiert als eine Art Zeitkapsel. Es enthält Informationen über das Wachstum und die Fällung des Baumes, gespeichert in Form der Jahresringe. Diese konzentrischen Ringe, die man im Querschnitt eines Holzstücks sieht, erzählen die Geschichte des Baumes. Schon Kinder können an Baumstümpfen die Jahresringe abzählen, um das Alter des Baumes zu bestimmen. Sind die Wachstumsbedingungen günstig, werden die Ringe breiter, der Baum legt deutlich an Umfang zu; bei ungünstigen Bedingungen bleiben die Ringe schmal. Doch wie lässt sich präzise bestimmen, wann ein Baum gewachsen ist? Und kann auch das Alter des Balkens auf dem Bauernhof in der Nähe des Schneebergs ermittelt werden? Meist denkt man bei der Altersbestimmung organischen Materials an die Radiokarbon-Methode, bei der die Menge der im Stoff gebundenen radioaktiven C14-Atome ermittelt wird. Diese zerfallen ab dem Absterben einer Pflanze oder eines Lebewesens nach einem bestimmten Prinzip. Diese Methode wäre für eine Altersbestimmung gewöhnlichen Bauholzes allerdings zu aufwendig, zu teuer und auch weniger genau, wie Michael Grabner erklärt. Die Familie ist gespannt auf die Ergebnisse der Analyse und darauf, wie sich die Geschichte des Hofes durch die dendrochronologische Untersuchung ergänzen wird. Die Renovierung des alten Bauernhauses ist somit nicht nur eine bauliche Herausforderung, sondern auch eine spannende Reise in die Vergangenheit





