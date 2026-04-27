Historischer Durchbruch: Sabastian Sawe bricht als Erster die Zwei-Stunden-Grenze beim London-Marathon

Der Kenianer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon den ersten offiziellen Marathon unter zwei Stunden gelaufen und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Mit 1:59:30 Stunden unterbot er die bisherige Bestmarke von Kelvin Kiptum deutlich und setzte einen Meilenstein in der Geschichte des Marathonlaufs.

Der Kenianer Sabastian Sawe hat beim London - Marathon einen historischen Erfolg gefeiert und als erster Athlet die Zwei-Stunden-Grenze in einem offiziellen Wettkampf unterboten. Mit einer Zeit von 1:59:30 Stunden setzte er einen neuen Weltrekord und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Kelvin Kiptum um 65 Sekunden.

Kiptum hatte 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden benötigt, bevor er im Februar 2024 bei einem tragischen Verkehrsunfall in Kenia ums Leben kam. Die Bedingungen in London waren ideal, und das Rennen entwickelte sich von Beginn an zu einem spektakulären Wettkampf. Unterstützt von Tempomachern wurde ein hohes Tempo vorgegeben, und lange Zeit blieb eine größere Spitzengruppe zusammen. Erst nach etwa 30 Kilometern setzte sich Sawe gemeinsam mit dem Äthiopier Yomif Kejelcha vom Rest des Feldes ab.

Für Kejelcha war es der erste Start über die Marathondistanz. Obwohl Eliud Kipchoge bereits 2019 in Wien einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen war (1:59:40 Stunden), wurde dieser Lauf aufgrund spezieller Bedingungen, wie wechselnden Tempomachern, nicht als offizieller Weltrekord anerkannt. Der Erfolg von Sawe markiert somit einen Meilenstein in der Geschichte des Marathonlaufs und zeigt, dass die Zwei-Stunden-Grenze in einem regulären Wettkampf endlich überwunden wurde.

Die Leistung des Kenianers wird als bahnbrechend gefeiert und könnte die Zukunft des Langstreckenlaufs nachhaltig prägen. Experten sehen in diesem Rekord einen Beweis für die stetige Weiterentwicklung der Trainingsmethoden und der Ausrüstung, die Athleten heute zur Verfügung stehen.

Zudem unterstreicht der Sieg von Sawe die Dominanz kenianischer Läufer im Marathon, die seit Jahren die Weltrekorde in dieser Disziplin halten. Die Fans in London feierten den neuen Rekord mit Begeisterung, und die Leichtathletik-Welt hält den Atem an, was die nächsten Entwicklungen in dieser faszinierenden Sportart bringen wird





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