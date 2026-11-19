Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin trafen sich in Shenzhen. Die drei Staatschefs diskutierten die Verringerung von Atomwaffen und beendeten Konflikte in der Ukraine und im Iran.

Das historische Dreiergespräch zwischen den Staatschefs Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin ist nach mehr als einer Stunde Dauer am Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen zu Ende gegangen. Die drei führenden Köpfe der Weltmächte nutzten diese seltene Gelegenheit, um ihre Positionen zur globalen Sicherheit und zum Abbau nuklearer Bedrohungen direkt auszutauschen. Die Gespräche bildeten den Höhepunkt der diplomatischen Aktivitäten dieser Woche und legten den Fokus auf die dringende Notwendigkeit internationaler Kooperation.

Xi Jinping fordert Verbot und Vernichtung von Atomwaffen

Während des Treffen betonte der chinesische Staatschef Xi Jinping unmissverständlich, dass Atomwaffen verboten und vernichtet werden sollten. Die Führung Chinas vertritt die Ansicht, dass nukleare Sprengköpfe in Zukunft keinen Platz mehr auf der Welt haben dürften. Dieser Standpunkt wurde im direkten Austausch mit den US-amerikanischen und russischen Führungspersonen klar artikuliert und unterstrich die Bereitschaft Pekings, sich an weltweiten Abrüstungsbemühungen zu beteiligen.

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Neben der Nuklearfrage standen auch aktuelle geopolitische Konflikte im Fokus der Unterredungen. Insbesondere die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Iran waren zentrale Themen der diplomatischen Beratungen. Die drei Staatschefs erörterten Wege, wie man die Eskalation dieser Regionalkonflikte eindämmen und langfristige Friedenslösungen etablieren kann, um die globale Stabilität zu gewährleisten.

Donald Trumps Strategie zum Schutz nationaler Souveränität

US-Präsident Donald Trump brachte bereits zu Beginn der Gespräche ein weiteres wichtiges Thema zur Sprache. Er forderte Diskussionen darüber, wie die Souveränität der eigenen Nationen vor internationalen Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof geschützt werden könne. Diese Forderung spiegelt die herrschende Haltung in den Vereinigten Staaten wider, die eine Übergriff internationaler Gremien auf nationale Angelegenheiten kritisch sieht und den nationalen Rechtsschutz priorisiert.

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Trump bewertete das Treffen als historischen Moment und sagte selbst: "Wir schreiben wirklich Geschichte". Er betonte, dass die Vereinigten Staaten, Russland und China einzigartig positioniert seien, um die Zahl der Atomwaffen auf der Erde zu verringern. Ziel sei die Aushandlung von Regeln zur Kontrolle von Atomwaffen und die Beendigung der Kriege in der Ukraine und im Iran. Trump strebt ein neues, verbessertes und modernisiertes Abkommen an, das explizit auch China einschließt, um die Risikolage weiter zu senken.

Wladimir Putins Hinweis auf historische Verantwortung der Siegermächte

Russlands Staatschef Wladimir Putin erinnerte im Rahmen des Dreiergipfels an die gemeinsame Verantwortung als Sieger des Zweiten Weltkriegs für den Erhalt des internationalen Friedens. Seine Remarks deuteten auf eine Rückbesinnung auf die Nachkriegsordnung hin, in der die drei Mächte eine besondere Rolle bei der Wahrung der Weltpolitischen Stabilität einnahmen. Putin nutzte die Gelegenheit, um die diplomatischen Kanäle zur Entschärfung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder zu öffnen.

Bevor das Dreierformat zustande kam, hatten Donald Trump und Wladimir Putin ihr erstes persönliches Treffen seit August 2025 abgehalten. Damals gab es in Alaska keine Einigung zur Entschärfung des Konflikts. Trump bezeichnete Putin während der aktuellen Gespräche in Shenzhen als Freund, mit dem er seit Jahren ein großartiges Verhältnis pflege. Diese persönliche Dynamik soll die Verhandlungen über Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien erleichtern.

Stabile US-China-Beziehungen und geplante G20-Kontakte in Florida

Die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich laut Xi Jinping während der Amtszeit von Donald Trump allgemein stabilisiert und verbessert. Der chinesische Staatschef hob hervor, dass die Anstrengungen Trumps für alle sichtbar sind und in die Geschichte eingehen werden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das gemeinsame Interesse daran, dass Öl weiterhin unbehindert durch die Straße von Hormus transportiert wird, was als kritischer Brennpunkt im Konflikt mit dem Iran gilt.

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Donald Trump lobte während des Treffens die Freundschaft zu Xi Jinping und kündigte an, den chinesischen Staatschef zu mehr Käufen von US-Agrarprodukten bewegen zu wollen. Das Einzelgespräch zwischen Trump und Xi war bereits ihr drittes ausführliches Treffen in diesem Jahr. Im Dezember ist ein weiteres Treffen beim G20-Gipfel in Florida geplant, wo die laufenden Verhandlungen fortgesetzt und vertieft werden sollen.

Schwächelnde ukrainische Abwehr und Ablehnung neuer Sanktionen

Trotz der diplomatischen Fortschritte zwischen den Großmächten bleiben die Beziehungen der USA zur Ukraine angespannt. Die ukrainische Abwehr wird durch Störungen bei der Satellitenunterstützung ihrer Drohnen geschwächt, was die militärische Lage vor Ort kritisch werden lässt. Gleichzeitig lehnt Donald Trump neue Sanktionen gegen Russland ab, was auf eine strategische Neuausrichtung der US-Außenpolitik gegenüber Moskau hindeutet.

Trump räumte im Interview mit Fox News ein, dass es eine sehr schwierige Sache sei, einen Staatschef zur Verringerung seiner Atomwaffenbestände aufzufordern. Dennoch bleibt das Ziel der Verringerung des Einsatzrisikos nuklearer Waffen eine der Hauptprioritäten des US-Präsidenten. Die Welt beobachtet gespannt, ob die Absichtserklärungen aus Shenzhen in konkrete Verträge und militärische Degaschierung übergehen werden.