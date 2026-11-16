Historischer Dreiergipfel: Trump, Putin und Xi treffen sich in Shenzhen

Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping vereinbaren Gipfel in Shenzhen zur APEC. Atomwaffen sind Thema, Ukraine-Krieg bleibt außen vor.

Die diplomatischen Spannungen zwischen den drei globalen Mächten könnten am Donnerstag auf höchster Ebene neu ausgehandelt werden. US-Präsident Donald Trump, russischer Staatschef Wladimir Putin und chinesischer Präsident Xi Jinping werden sich zu einem historischen Dreiergipfel in der chinesischen Stadt Shenzhen treffen. Diese historische Begegnung findet am Rande der Sitzung der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft ( APEC) statt und markiert ein rares Zusammentreffen der führenden Köpfe dieser Nationen.

Das chinesische Außenministerium in Peking hat die Teilnahme von Xi Jinping offiziell bestätigt. Damit liegt die Veranstaltung nun auch nach den vorangegangenen Bestätigungen durch das Weiße Haus am Freitag und den Kreml am Samstag vor. Der Termin wurde lange erwartet, da direkte Gespräche zwischen diesen drei Akteuren selten sind und erhebliche geopolitische Signalwirkung besitzen. Die Medien in den USA, Russland und China verfolgen die Vorbereitungen mit großer Aufmerksamkeit.

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Kernthemen Atomwaffen und Iran-Krieg

Im Fokus der Gespräche stehen primär Fragen der nuklearen Abrüstung sowie die Situation im Iran-Krieg. Ausgerechnet der Ukraine-Krieg soll nach Angaben von Vertretern der US-Regierung keine Rolle spielen. Trump möchte stattdessen die Gespräche auf strategische Rüstungskontrollen konzentrieren. Allerdings dürften die Positionen der drei Führungspersönlichkeiten bei der Reduzierung der Atomwaffen weit auseinanderliegen.

China beharrt darauf, dass zunächst die USA und Russland ihre riesigen Atomwaffenarsenale verkleinern müssen. Erst danach sei Peking bereit, über eine Reduzierung der eigenen Bestände zu verhandeln. Diese Forderung stellt ein erhebliches Hindernis für eine sofortige Einigung dar. Die USA und Russland besitzen derzeit weitaus größere Arsenale als China, was die Dynamik der Verhandlungen beeinflusst.

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Gescheiterte Friedensgespräche zur Ukraine

Auch beim Ukraine-Krieg vertritt Xi Jinping eine klare Haltung, die sich von der westlichen Sichtweise unterscheidet. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den chinesischen Staatschef bei seiner China-Reise Ende Oktober auf mögliche Friedensgespräche angesprochen. Laut Steinmeier reagierte Xi darauf irritiert und betonte, dass es sich um einen europäischen Konflikt handle.

Der chinesische Präsident forderte, dass auch die Europäer am Verhandlungstisch sitzen müssten. Diese Position schließt China effektiv von einer direkten Vermittlerrolle im Ukraine-Konflikt aus. Trotz der Bestätigung des Gipfels bleibt unklar, inwieweit dieses Thema in Shenzhen angesprochen wird. Die US-Regierung scheint dies bewusst auszublenden, um sich auf die Atomwaffen zu konzentrieren.

Historischer Kontext und diplomatische Signale

Die politische Landschaft hat sich seit dem letzten ähnlichen Treffen erheblich verändert. Schon 2017 nahmen die drei mächtigen Staatschefs Wladimir Putin (hintere Reihe Mitte), Donald Trump (hintere Reihe rechts) und Xi Jinping (vordere Reihe links) an einem internationalen Gipfel teil. Damals standen noch andere geopolitische Schwerpunkte im Vordergrund. Die aktuelle Konstellation ist aufgrund der andauernden Konflikte und der verschärften Sanktionsregime deutlich komplexer.

Shenzhen als Veranstaltungsort ist bewusst gewählt worden. Die Metropole in der Provinz Guangdong repräsentiert Chinas wirtschaftliche Stärke und technologische Offenheit. Der Ort soll Neutralität und Fortschritt symbolisieren. Beobachter erwarten, dass die Ergebnisse des Gipfels langfristige Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen und die Sicherheitsarchitektur in der Indo-Pazifik-Region haben werden. Die genauen Absprachen für die Folgetage sind noch nicht öffentlich gemacht worden.