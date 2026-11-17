Die Ausstellung "Dornbirn in alten Ansichtskarten" zeigt 800 historische Zeitdokumente im Studasaal. Einblicke in das Dornbirn der Vergangenheit anlässlich des 125-jährigen Jubiläums.

Der Dornbirn er Sammler Reinhard Weiß präsentiert über 800 historische Ansichtskarten und Fotografien, die einen tiefen Einblick in das frühere Leben der Stadt geben. Diese umfangreiche Ausstellung dokumentiert die baulichen und gesellschaftlichen Veränderungen in Dornbirn über mehrere Jahrzehnte hinweg und hebt dabei besondere Merkmale der lokalen Architektur hervor. Die Sammlung dient als visuelles Archiv für verschwindende Straßenbilder und ehemalige Geschäfte.

Historische Ansichten der Stadt Dornbirn

Die Ausstellung "Dornbirn in alten Ansichtskarten" ist eine direkte Antwort auf das 125-jährige Jubiläum der Stadterhebung Dornbirns. Sie bietet Besuchern die einzigartige Gelegenheit, das Stadtbild durch die Linse der Vergangenheit zu betrachten und die Entwicklung der Stadt nachzuvollziehen. Im Fokus stehen dabei historische Aufnahmen bekannter Dornbirner Straßen und Plätze, die heute oft nur noch wenig mit ihrer aktuellen Gestalt gemeinsam haben.

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Die gezeigten Dokumente decken zentrale Verkehrsachsen und öffentliche Plätze ab, darunter die Marktstraße, die Bahnhofstraße, die Hatlerstraße und die Haselstauderstraße. Auch der Marktplatz und der Rathausplatz finden in den historischen Fotografien breite Berücksichtigung. Diese Orte waren und sind das Herzstück des öffentlichen Lebens, wobei die Ansichtskarten besonders deutlich machen, wie sich die Nutzung und das Erscheinungsbild dieser Flächen im Laufe der Zeit gewandelt haben.

Besonders markant sind die Bilder von Gebäuden, die in der modernen Stadt Dornbirn nicht mehr existieren. Dazu zählen das ehemalige Zumsteinhaus und das Scharfeck am Marktplatz, die in den historischen Aufnahmen noch eine dominante Rolle spielten. Diese verschundenen Bauwerke zeugen von einer anderen Bauepoche und einem früheren städtebaulichen Konzept, das sich im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts grundlegend verändert hat.

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Gasthäuser und wirtschaftlicher Alltag vergangener Zeiten

Neben der baulichen Entwicklung dokumentieren die Ansichtskarten den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Alltag vergangener Jahrzehnte. Zu sehen sind frühere Geschäfte, Gewerbebetriebe und gastronomische Einrichtungen, von denen viele inzwischen verschwunden sind oder ihre ursprüngliche Funktion verloren haben. Diese Bilder halten fest, welche Betriebe und Einrichtungen einst zum pulsierenden Stadtleben gehörten.

Zu den dokumentierten Gaststätten gehören unter anderem die Rose im Hatlerdorf, die Krone in Kehlegg, das Helvetia, der Bären und das Parkhotel. Diese Etablissements waren nicht nur Orte der Bewirtung, sondern auch zentrale Treffpunkte der jeweiligen Stadtviertel. Die Abbildungen dieser Lokale geben Auskunft über die Gastronomiestrukturen und die sozialen Gewohnheiten der früheren Generationen in Dornbirn.

Die Darstellung der gewerblichen Einrichtungen zeigt auch die wirtschaftliche Diversität der Stadt in früheren Zeiten. Viele der abgebildeten Läden und Betriebe haben die Modernisierung und den Strukturwandel der letzten Jahrzehnte nicht überstanden. Sie bleiben jedoch als Teil des kollektiven Gedächtnisses und der visuellen Geschichte der Stadt erhalten.

Kooperation mit dem Dornbirner Stadtarchiv

Bei der Beschriftung und historischen Einordnung der rund 800 Exponate wurde Sammler Reinhard Weiß vom Dornbirner Stadtarchiv unterstützt. Diese fachliche Zusammenarbeit stellt sicher, dass die gezeigten Zeitdokumente korrekt kontextualisiert werden und ihre historische Bedeutung klar erkennbar ist. Das Archiv trägt somit zur wissenschaftlichen Fundiertheit der Ausstellung bei.

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Durch die Unterstützung des Stadtarchivs erhalten die Betrachter nicht nur visuelle Eindrücke, sondern auch kontextuelle Informationen zu den abgebildeten Motiven. Diese zusätzliche Ebene der Information vertieft das Verständnis für die gesellschaftlichen und urbanen Veränderungen, die sich hinter den einzelnen Fotografien verbergen.

Veranstaltungsdetails im Studasaal in Haselstauden

Die Ausstellung "Dornbirn in alten Ansichtskarten" ist vom Freitag, 20. November, bis Sonntag, 22. November 2026, im Studasaal in Haselstauden zu sehen. Der Veranstaltungsort befindet sich in der Haselstauderstraße 20 in Dornbirn. Für Besucher ist der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostenlos, was den Zugang zu diesem historischen Überblick für die gesamte Bevölkerung öffnen soll.

Die Öffnungszeiten erstrecken sich an allen drei Veranstaltungstagen jeweils von 10 bis 16 Uhr. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es den Interessierten, die Ausstellung flexibel in ihren Tagesablauf zu integrieren. Der Studasaal bietet somit im November 2026 einen zentralen Ort für die Auseinandersetzung mit der lokalen Geschichte Dornbirns.