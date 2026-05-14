Die Kolumne "Hirt on Management" analysiert Why Winston Churchill nicht perfekt war und dennoch eine historische Ausnahmefigur war. Es wird gezeigt, dass Fehlentscheidungen oft das Fundament von Erfolgen stehen und dass Angst vor dem Scheitern gefährlicher ist als das Scheitern selbst.

Kolumne "Hirt on Management ". Folge 278. Warum Größe nicht Perfektion bedeutet. Winston Churchill war ohne Zweifel eine der prägendsten Persönlichkeiten des 20.

Jahrhunderts. Ohne seinen Widerstandswillen hätte Europa im Zweiten Weltkrieg womöglich ein anderes Schicksal erlebt. Seine größte Leistung war nicht militärisch, sondern psychologisch: Er hielt Großbritannien in einer scheinbar aussichtslosen Lage kampfbereit und gab einem ganzen Kontinent Hoffnung. Gleichzeitig war Churchill alles andere als fehlerfrei.

Die Gallipoli-Offensive im Ersten Weltkrieg endete in einem Desaster mit enormen Verlusten. Viele seiner politischen Einschätzungen lagen daneben, ökonomisch traf er fragwürdige Entscheidungen, und manche seiner Positionen wirken heute vollkommen überholt. Trotzdem wurde er zu einer historischen Ausnahmefigur. Warum?

Weil er nach Niederlagen nicht verschwand. Er machte weiter. Genau daarin liegt eine zentrale Management-Lektion. Erfolg entsteht selten ohne Fehlentscheidungen.

Wer Verantwortung übernimmt, wird zwangsläufig Fehler machen. Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Scheitern, sondern in der Angst davor. Churchill zeigt: Menschen müssen nicht fehlerfrei sein, um Großes zu leisten





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