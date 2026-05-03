HiPP ruft Babykostgläschen zurück: Rattengift und Erpressungsversuch

Der Babynahrungshersteller HiPP hat sein gesamtes Sortiment an Babykostgläschen in Österreich zurückgerufen, nachdem eine Erpressungs-E-Mail entdeckt wurde. Ein mit Rattengift manipuliertes Gläschen wird noch gesucht, und ein 39-jähriger Mann wurde festgenommen. Die Polizei warnt vor weiteren potenziell gefährlichen Produkten.

Der Babynahrungshersteller HiPP hat sein gesamtes Sortiment an Babykostgläschen in Österreich zurückgerufen, nachdem eine Erpressung s-E-Mail in einem selten überprüften Postfach entdeckt wurde. Ein mit Rattengift manipuliertes Gläschen, das im Burgenland verkauft wurde, wird noch intensiv gesucht.

Am Samstag wurde ein 39-jähriger Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit dem Vorfall steht. Die Polizei geht davon aus, dass noch ein zweites manipuliertes Gläschen im Umlauf sein könnte, das ebenfalls im Burgenland, beim selben Spar-Markt in Eisenstadt, gekauft wurde. Ein Hinweis aus Deutschland deutete auf dieses Geschäft hin. Die manipulierten Produkte sind mit einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden markiert.

In Tschechien und der Slowakei wurden ebenfalls markierte Gläser sichergestellt. Die Drogeriemarkt-Kette dm hat das betroffene HiPP-Gläschen vorsorglich aus dem Verkauf genommen, weitere Supermärkte folgen. Geschäftsführer Stefan Hipp bestätigte, dass das Unternehmen Opfer einer Erpressung geworden ist. Die E-Mail des mutmaßlichen Täters wurde am 27.

März in einem allgemeinen Mail-Postfach eingereicht, das nur alle zwei bis drei Wochen kontrolliert wird. Erst am 16. April wurde die Nachricht entdeckt. Sofort wurden die deutschen Behörden informiert, ein Krisenstab eingerichtet und Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher eingeleitet.

In dem sichergestellten Gläschen, das am 18. April in Schützen am Gebirge gefunden wurde, wurden 15 Mikrogramm Rattengift nachgewiesen. Ob diese Dosis für ein Kind tödlich gewesen wäre, wird noch untersucht. Die Polizei sucht weiterhin nach dem zweiten mutmaßlich manipulierten Glas.

Auch die ungarischen Behörden wurden informiert, falls die Babynahrung von Personen aus dem Grenzgebiet gekauft wurde. Die Ermittlungen laufen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter schwerer Körperverletzung. Die deutschen Behörden ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Erpressung des Herstellers. Ein 39-jähriger Mann wurde festgenommen, weitere Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hipp Babykostgläschen Rückruf Rattengift Erpressung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buckelwal-Konvoi steuert wieder in Richtung NordseeDas Absperrnetz an der Barge wurde bereits entfernt, freigesetzt wurde der Wal jedoch bislang nicht.

Read more »

Täter der HiPP-Erpressung gefasst – Rattengift-Krimi beendetNach 38 Tagen der Angst ist der Mann gefasst, der HiPP mit Rattengift manipulierten Babybrei erpresste. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das Motiv und die potenziellen Auswirkungen der Vergiftung.

Read more »

Burgenland: Suche nach zweitem manipuliertem Babybrei geht weiter – Toxikologische Ergebnisse erwartetTrotz intensiver Suche konnte das zweite Glas Babynahrung der Marke Hipp, das im Burgenland mutmaßlich mit Rattengift manipuliert wurde, noch nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt weiter und wartet auf toxikologische Ergebnisse.

Read more »

Hipp-Rückruf: Verdächtiger laut Polizei Burgenland festgenommenDer 39-Jährige werde aktuell noch befragt. Details zum Festnahmeort oder zur Herkunft des Mannes wurden vorerst nicht genannt.

Read more »

Verdächtiger bei Ermittlungen wegen vergifteter Babynahrung festgenommenEin 39-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit dem Erpressungsversuch gegen den Babykosthersteller Hipp und der Vergiftung von Babynahrung in Österreich, Tschechien und der Slowakei festgenommen. Die Ermittlungen dauern an und es werden noch Details geprüft.

Read more »

Krimi um Hipp-Erpressung zu Ende? 39-jähriger Verdächtiger festgenommenDer Mann soll Rattengift in mehrere Babybrei-Gläser gemischt haben. Das Motiv ist noch unklar, der 39-Jährige wird einvernommen.

Read more »