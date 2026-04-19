HiPP-Babynahrung vergiftet: Erpresser versetzen Gläschen mit Rattengift

Ein tragischer Fall von Erpressung erschüttert die Babynahrungsbranche. Der Hersteller HiPP wurde Ziel von Drohungen, Babynahrung mit Rattengift zu kontaminieren. Diese Drohung wurde offenbar wahrgemacht, als ein vergiftetes Gemüsegläschen bei der Polizei abgegeben wurde. HiPP warnt eindringlich vor dem Verzehr betroffener Produkte und hat Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Der renommierte Hersteller von Babynahrung , HiPP, sieht sich derzeit mit einem gravierenden kriminellen Vorfall konfrontiert. Unbekannte Täter haben den Betrieb offenbar mit der Verunreinigung von Babynahrung sglläschen mit Rattengift erpresst. Tragischerweise scheint es, dass diese perfide Drohung auch in die Tat umgesetzt wurde. Am vergangenen Wochenende übergab ein aufmerksamer Kunde der burgenländischen Kriminalpolizei ein betroffenes Produkt. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde das Gläschen umgehend toxikologisch untersucht. Das erschreckende Ergebnis: Es enthielt tatsächlich Gift.

Bei dem manipulierten Produkt handelt es sich um ein Gemüsegläschen mit der Bezeichnung Karotte mit Kartoffel in der 190-Gramm-Variante. Das betroffene Glas war durch einen charakteristischen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis gekennzeichnet und wurde von einem Supermarktkunden in Schützen am Gebirge im Burgenland entdeckt und der Polizei übergeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich weitere manipulierte Gläschen im Umlauf befinden könnten. Polizeisprecher Helmut Marban teilte am Sonntag mit, dass die Suche nach weiteren kontaminierten Produkten intensiviert wurde und man annimmt, dass zumindest ein weiteres Glas auf dem Weg zur Polizei sein könnte. Dieser Vorfall wirft ein düsteres Licht auf die Sicherheit von Lebensmitteln und die skrupellosen Methoden, die von Kriminellen angewendet werden.

Die Besorgnis über die Verunreinigung beschränkt sich nicht auf Österreich. Berichte deuten darauf hin, dass auch in Tschechien und der Slowakei bei Tesco-Filialen auffällige Produkte entdeckt wurden. Auch dort sollen die durchgeführten Giftanalysen positiv ausgefallen sein, was auf eine überregionale Dimension des Erpressungsversuchs hindeutet. Der Fall nahm seinen Anfang, nachdem deutsche Behörden die österreichischen Kollegen über einen gezielten Erpressungsversuch informiert hatten. Obwohl die Ermittlungen in Österreich vorerst wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung geführt werden, sind die zuständigen Behörden noch ganz am Anfang ihrer Untersuchung.

Petra Bauer, Sprecherin der zuständigen Behörde, betonte, dass man sich noch in einer sehr frühen Phase der Ermittlungen befindet. Die genaue Herkunft des Gifts und die Identität der Täter sind derzeit noch unklar. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, weitere Beweise zu sichern und die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Die Auswirkungen eines solchen Vorfalls sind immens, nicht nur für das betroffene Unternehmen, sondern auch für das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit von Lebensmitteln, insbesondere für die empfindlichste Zielgruppe: Säuglinge und Kleinkinder.

In einer offiziellen Stellungnahme gegenüber den Medien äußerte sich HiPP zu dem Vorfall. Das Unternehmen sprach von einem zutiefst bedauerlichen und kriminellen Eingriff von außen. HiPP betont eindringlich die potenzielle Lebensgefahr, die vom Verzehr der beschriebenen, manipulierten Produkte ausgeht. Als umgehende und notwendige Vorsichtsmaßnahme wurden sämtliche HiPP-Gläschen aus den betroffenen Märkten im Burgenland und möglicherweise auch darüber hinaus vorsorglich entfernt. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Verbraucher, insbesondere der Kleinsten.

Die breite Öffentlichkeit wird angehalten, auf die beschriebenen Kennzeichnungen an den Gläschen zu achten und betroffene Produkte keinesfalls zu konsumieren. Bei verdächtigen Funden wird dringend geraten, sich umgehend an die Polizei zu wenden. Die Aufklärung dieses Falles hat oberste Priorität, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und weitere Taten dieser Art zu verhindern. Die Zusammenarbeit zwischen den nationalen und internationalen Behörden ist entscheidend, um diese grenzüberschreitende Kriminalität erfolgreich zu bekämpfen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die psychische Belastung für Eltern und das Vertrauen in etablierte Marken sind durch solche Ereignisse stark beeinträchtigt, und die Aufarbeitung wird sowohl für das Unternehmen als auch für die Öffentlichkeit ein langer Prozess sein.





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