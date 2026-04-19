HiPP-Babynahrung manipuliert: Rattengift in Gläschen gefunden – Große Besorgnis bei Eltern

HiPP-Produkte wurden nach einem Erpressungsversuch, bei dem Rattengift in Babynahrungsmischungen gefunden wurde, in Österreich von den Regalen genommen. Mehrere Gläschen wurden sichergestellt und auf Giftstoffe getestet. Die Behörden ermitteln auf Hochtouren.

Eine beunruhigende Nachricht erschütterte am Samstag zahlreiche Eltern in Österreich: Die gesamte Produktpalette des namhaften Babynahrung sherstellers HiPP wurde bei den Handelsketten Spar und Maximarkt kurzfristig aus den Regalen entfernt. Hinter dieser drastischen Maßnahme verbirgt sich der Verdacht einer Erpressung , wie Informationen der 'Krone' nahelegen. Die Lage wird als 'mehr als ernst' eingeschätzt. Bestätigt wurde mittlerweile, dass ein im Burgenland sichergestelltes Gläschen Babynahrung Rattengift enthielt.

Die Kommunikation seitens des Konzerns war am Samstag von widersprüchlichen Aussagen geprägt. Während Sprecher auf Nachfragen von 'Krone' mit Formulierungen wie 'Lebensgefahr, alles nicht so schlimm, wir wissen von nichts!' reagierten, lag die reale Gefahr für Babys, Kinder und auch ältere Menschen auf der Hand.

Der Hersteller HiPP gab am Freitagabend bekannt, dass eine Charge seines 'Gemüsegläschens Karotte mit Kartoffel' (190 Gramm) durch eine gefährliche Substanz manipuliert und somit 'lebensgefährlich' sein könnte. Betroffene Produkte seien durch eine Markierung auf dem Glasboden – ein weißer Aufkleber mit einem roten Kreis – erkennbar.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Manipulation übernahm das Bundeskriminalamt die Ermittlungen in dieser heiklen Angelegenheit. HiPP betonte am Samstagmittag die Besorgnis der Eltern, versicherte jedoch: 'Wenn ein Kind keine Beschwerden zeigt, besteht dazu kein Anlass.' Im Falle von Symptomen wurde empfohlen, sich an eine medizinische Notfallstelle zu wenden. Die genaue Art der beigemischten gefährlichen Substanz wurde zunächst nicht kommuniziert.

Das deutsche Unternehmen HiPP sprach von einem 'externen, kriminellen Eingriff' und bestätigte die Existenz eines Erpresserbriefs, der in der Unternehmenszentrale eingegangen sein soll. Berichte sprachen von vergifteten Produkten in mindestens zwei Ländern.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist eine Spar-Filiale in Eisenstadt betroffen. Zuvor gab es auch Meldungen über zwei betroffene Tesco-Filialen in Tschechien, wobei die AGES ihre Angaben später korrigierte.

Ein erster Durchbruch in den Ermittlungen gelang am Samstagabend: In Schützen am Gebirge wurde ein offensichtlich manipuliertes Glas mit Babynahrung sichergestellt, wie die Landespolizeidirektion Burgenland mitteilte. Das Gläschen war von einem Kunden gemeldet worden, ein Verzehr fand nicht statt. Eine Probe des sichergestellten Produkts wurde positiv auf Rattengift getestet. Es wird berichtet, dass im Burgenland bisher zwei Gläschen 'eingezogen' wurden; eines davon verströmte beim Öffnen einen ungewöhnlichen Geruch. Auch in Tschechien und der Slowakei wurden markierte Gläschen sichergestellt, deren Laboruntersuchungen einen 'giftigen Zusatzstoff' ergaben. Die genaue Zusammensetzung des Giftes und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken sind von großer Bedeutung für die betroffenen Konsumenten und die medizinische Versorgung.

Rattengifte, wie das am häufigsten verwendete Bromadiolon, wirken als Vitamin-K-Antagonisten und hemmen die Blutgerinnung. Dies kann zu inneren und äußeren Blutungen führen, was besonders für Säuglinge und Kleinkinder eine extreme Gefahr darstellt.

Die Symptome einer Rattengiftvergiftung treten typischerweise verzögert ein, oft erst zwei bis fünf Tage nach der Einnahme. Eltern und Betreuungspersonen werden angehalten, bei Anzeichen wie Blutungen, extremer Schwäche oder Blässe umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und das medizinische Personal über den möglichen Verzehr des manipulierten Produkts zu informieren.

Die Ermittlungen erstrecken sich auch auf Deutschland, wo die heimischen Behörden über mögliche weitere kontaminierte HiPP-Gläser im Raum Eisenstadt informiert wurden. Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen.

Die Transparenz der Kommunikation wird von Organisationen wie Foodwatch Österreich kritisiert. Der Hersteller wird aufgefordert, 'relevante Informationen vollständig, klar und öffentlich zu kommunizieren', auch wenn die laufenden Ermittlungen die Offenlegung aller Details erschweren.

Die Auswirkungen auf den Lebensmittelhandel sind spürbar. Während Rewe- und Müller-Filialen noch mit HiPP-Produkten bestückt waren, klafften in den Spar-Geschäften und bei Maximarkt sichtbare Lücken. An den leeren Regalen wurden Warnhinweise angebracht. Ein Mitarbeiter einer Wiener Spar-Filiale riet dringend dazu, 'auf Nummer sicher zu gehen' und alle HiPP-Produkte, unabhängig von Chargennummer oder spezifischen Gläsern, zur Filiale zu bringen. Ein Kaufbeleg sei dabei unerheblich. Von Rattengift wusste er jedoch nichts, was die Unsicherheit in den Verkaufsstellen unterstreicht. Die Situation erfordert weiterhin höchste Wachsamkeit seitens der Konsumenten und eine lückenlose Aufklärung durch die zuständigen Behörden und den Hersteller





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