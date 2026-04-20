Hinter den Kulissen des Ruhms: Marko Arnautovic und sein Kampf gegen die Depression in China

Marko Arnautovic spricht offen über seine psychische Krise während seiner Zeit in China, die isolationistischen Hotel-Quarantänen und wie der Wechsel nach Bologna sein Leben rettete.

Die glanzvolle Welt des Profi fußball s verbirgt oft dunkle Schatten, die erst Jahre später ans Licht treten. Der österreichische Fußball -Star Marko Arnautovic hat nun einen tiefen Einblick in seine psychischen Abgründe gewährt, die er während seines Engagements in China durchlebte. Zwischen 2019 und 2021 stand der Stürmer bei Shanghai SIPG unter Vertrag, doch die sportliche Herausforderung wurde schnell von einer beklemmenden Isolation überschattet.

In einem bewegenden Gespräch im Podcast von ServusTV schilderte der Rekord-Nationalspieler die extremen Bedingungen, denen er während der Corona-Pandemie ausgesetzt war. Immer wieder musste er sich in eine rigide Hotel-Quarantäne begeben, die mehr einer Haft als einer Unterkunft glich. Arnautovic beschrieb Räume ohne Tageslicht, in denen er über Wochen eingesperrt war, ohne Zugang zu grundlegenden Annehmlichkeiten wie frischen Handtüchern oder einer ausreichenden Versorgung. Diese monatelange Isolation in Verbindung mit der Distanz zu seiner Familie löste bei ihm eine schwere psychische Krise aus, die er selbst als Depression bezeichnete. Die psychische Belastung steigerte sich in dieser Zeit derart, dass der Fußballer ernsthaft um seine geistige Gesundheit fürchtete. Trotz des enormen Drucks und der düsteren Stimmung weigerte er sich jedoch strikt, auf medizinische Hilfsmittel zurückzugreifen. Er betonte in dem Interview, dass er eine tiefsitzende Angst vor der Einnahme von Tabletten habe, selbst wenn diese zur Linderung seiner depressiven Verstimmungen hätten beitragen können. Diese ablehnende Haltung gegenüber Psychopharmaka zeigt, wie isoliert und auf sich allein gestellt sich der Sportler in dieser Phase fühlte. Er kämpfte einen stillen Kampf gegen die Einsamkeit, die durch das Fehlen von sozialen Kontakten und die ständige Unsicherheit der Pandemie-Maßnahmen in China noch verstärkt wurde. Die tägliche Routine, die einst von Training und Wettkampf geprägt war, reduzierte sich auf das Ausharren in einem fensterlosen Raum, was an seinen Kräften zehrte. Der rettende Anker in dieser ausweglosen Situation war schließlich der FC Bologna. Als das Angebot aus Italien auf den Tisch kam, vollzog Arnautovic eine radikale Lebensentscheidung. Er stellte sich die fundamentale Frage, ob das hohe Gehalt in China den Verlust seiner Lebensqualität und die Entfremdung von seiner Familie wert sei. Die Antwort war ein klares Nein. In einem emotionalen Telefonat mit seiner Ehefrau offenbarte er seinen inneren Zusammenbruch und den Wunsch, den Teufelskreis zu durchbrechen. Die Rückkehr nach Europa war für den Torjäger weit mehr als ein einfacher Vereinswechsel; es war der notwendige Schritt, um seine mentale Gesundheit wiederherzustellen und zu den Werten zurückzukehren, die ihm wirklich wichtig sind. Arnautovic blickt heute auf diese Zeit als eine Lektion fürs Leben zurück, die ihm verdeutlicht hat, dass persönliches Wohlbefinden und familiäre Nähe über jedem noch so lukrativen sportlichen Vertrag stehen





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