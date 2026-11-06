Hinojosa will Rechenzentren in Texas stoppen, bis neue Schutzgesetze gelten

Gina Hinojosa kündigt als künftige Gouverneurin von Texas strengere Regeln für Rechenzentren an und will betroffene Gemeinden mitbestimmen lassen.

Nach den Zwischenwahlen in den USA zeichnet sich eine strengere Regulierung Künstlicher Intelligenz ab. Die künftige Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa von der Demokratischen Partei, hat neue Gesetze angekündigt, die die Bevölkerung des Bundesstaates besser vor den Folgen neuer Rechenzentren schützen sollen. Die Ankündigung fiel in der texanischen Hauptstadt.

Auslöser ist die starke Präsenz der Branche in Texas. Hinojosa hatte im Wahlkampf versprochen, neue Projekte zu stoppen, und dieses Versprechen zählt zu den Kernpunkten ihres politischen Kurses. Ihre Ankündigung beschränkt sich nicht auf Schutzmaßnahmen, sondern umfasst auch eine Übergangsphase, in der bestehende Vorhaben nicht weiter ausgebaut werden sollen.

Also read Österreich: Novelle des UVP-Gesetzes beschleunigt Genehmigungsverfahren für Infrastruktur

Schutzgesetze und Mitspracherecht der Gemeinden

Gina Hinojosa will Rechenzentren in Texas vorerst nicht weiter ausbauen lassen, bis entsprechende Schutzgesetze in Kraft sind. Sie begründete den Schritt damit, dass die Texanerinnen und Texaner zuerst abgesichert werden müssen, bevor weitere Anlagen entstehen.

Hinojosa fordert darüber hinaus, dass die betroffenen Gemeinden ein Mitspracherecht erhalten. Sie sollen künftig darüber entscheiden können, ob und wie Datenzentren bei ihnen betrieben werden. Damit würden die lokalen Behörden und Einwohner unmittelbar in die Genehmigung einbezogen.

Advertisement

Die Branche gehört in Texas zu den großen wirtschaftlichen Faktoren. Der nach Alaska zweitgrößte US-Bundesstaat hat sich dank großer Energiereserven, relativ billigen Baulands und einer wirtschaftsfreundlichen Politik zu einer der weltweit führenden Regionen für Rechenzentren entwickelt. Die teils gigantischen Anlagen gelten als unverzichtbar für die Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz.

Positionen von Politik, Bevölkerung und Wirtschaft

Die Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump hat den Ausbau von Rechenzentren zu einer nationalen Priorität erklärt. Hinojosa stellt sich damit gegen einen Kurs, der in Washington als Schlüssel für die Technologieentwicklung gilt.

In der Bevölkerung wächst dagegen der Widerstand. Kritiker verweisen auf den hohen Stromverbrauch und Wasserbedarf der Anlagen sowie auf mögliche Umweltschäden. Genau diese Sorgen greift Hinojosa auf und macht sie zum Ausgangspunkt ihrer Gesetzesinitiative.

Der Sieg der Demokratin bei den Zwischenwahlen am Dienstag gilt als politische Überraschung. Hinojosa setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch. Sie ist die erste Vertreterin ihrer Partei seit Mitte der 1990er-Jahre an der Spitze des Bundesstaates, der jahrzehntelang eine sichere Hochburg der Republikaner war.

Advertisement

Der Wahlkampf war finanziell ungleich verteilt. Medienberichten zufolge konnte Abbott fast achtmal so viel Geld ausgeben wie Hinojosa. Zu seinen Unterstützern zählte der Multimilliardär Elon Musk, dessen Unternehmen SpaceX und Tesla ihre Firmensitze in Texas haben.

Verhältnis zu SpaceX und Naturschutz im Boca Chica State Park

Hinojosa erklärte, Texas könne auch künftig gut mit Elon Musk zusammenarbeiten, allerdings nur zu den Bedingungen ihrer Regierung. Das Verhältnis zu den Unternehmen aus Musks Umfeld wird damit neu verhandelt.

Medienberichten zufolge führt der bis Mitte Januar amtierende Gouverneur Greg Abbott mit SpaceX Gespräche über den Verkauf des Naturreservats Boca Chica State Park. Hinojosa äußerte sich ausdrücklich zu diesen Berichten und machte deutlich, dass sie diese Frage nicht ignoriert.

Um die laufende Amtsübergabe nicht zu präjudizieren, bat Hinojosa die Naturschutzbehörde von Texas, während dieser Phase keine Entscheidungen zu treffen. Damit soll verhindert werden, dass vor ihrem Amtsantritt Fakten geschaffen werden. SpaceX hat sich auf Anfrage zunächst nicht geäußert.