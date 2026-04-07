Hilfsarbeiter wegen sexueller Belästigung verurteilt: Geständnis vor Gericht

Ein Hilfsarbeiter aus der Weststeiermark wurde wegen sexueller Belästigung von jungen Frauen und Lehrlingen vor dem Bezirksgericht Voitsberg verurteilt. Die Kleine Zeitung berichtet über den Fall, der sich unter anderem bei einer Firmenfeier ereignete. Das Gericht ermutigte die Opfer, sich zu melden und betonte die Bedeutung von Zivilcourage.

Vor dem Bezirksgericht Voitsberg gestand ein Hilfsarbeiter aus der Weststeiermark die sexuelle Belästigung junger Frauen und Lehrlinge . Zwei Betroffene erstatteten Anzeige, doch laut Gericht gibt es Hinweise auf weitere mögliche Opfer , wie die Kleine Zeitung berichtet. Der Vorfall, der in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte, ereignete sich unter anderem im Zusammenhang mit einer Firmenfeier im vergangenen Frühjahr.

Dort soll der Mann, offenbar alkoholisiert, einer jungen Frau immer näher gekommen sein. Als sie sich von ihm abwandte und schließlich keine Möglichkeit mehr sah, sich zu entziehen, berührte er sie gegen ihren Willen an der Innenseite der Oberschenkel. Dies ist nur einer von mehreren Vorfällen, die sich ereignet haben sollen. Weitere Übergriffe folgten: Dem Bericht zufolge strich er über ihren Rücken und griff unter das Leiberl. Die junge Frau flüchtete sich daraufhin auf eine Toilette und informierte ihren Vater, wie die Kleine Zeitung berichtet. Ein zweites Lehrmädchen berichtete ebenfalls, dass der Mann sie während der Arbeitszeit am Oberschenkel und am Gesäß berührt haben soll. Zusätzlich kam es laut ihren Aussagen bei einem Zeltfest zu einem weiteren Vorfall. Die Konsequenzen waren gravierend: Eine der Betroffenen brach ihre Lehre ab, während die andere weiterhin im Betrieb tätig ist, so die Informationen der Tageszeitung. Der Prozessbeginn war von Anfang an durch eine bestimmte Atmosphäre geprägt. Der Angeklagte fiel bereits zu Beginn auf, als er von der Richterin ermahnt wurde: Geben Sie bitte im Gerichtssaal Ihre Kappe runter?. Er reagierte mit einer Entschuldigung und nahm die Kopfbedeckung ab. Die Vorsitzende des Gerichts betonte in diesem Zusammenhang, dass es neben den bereits angezeigten Fällen Hinweise auf weitere Betroffene gebe. Der Angeklagte versuchte zunächst, die Anschuldigungen zu verharmlosen. An dem einen Abend war ich sehr betrunken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so war, wurde er in der Tageszeitung zitiert. Die Richterin widersprach dieser Darstellung entschieden und verwies auf Zeugenaussagen sowie Nachrichten, die den Verdacht erhärteten. Am Ende des Verfahrens legte der Mann ein Geständnis ab. Die Richterin fand deutliche Worte und mahnte:'In Zukunft Finger weg. Es steht Ihnen nicht zu, jemanden zu streicheln, auch wenn das Gegenüber hübsch und freundlich zu Ihnen ist. Noch dazu waren die Opfer minderjährig', so die Kleine Zeitung. Neben der Verurteilung des Täters wurde auch Kritik am Betrieb laut, insbesondere aufgrund des Alkoholkonsums im Dienst. Der bisher unbescholtene Mann wurde zu einer Geldstrafe von 1.170 Euro sowie 200 Euro Verfahrenskosten verurteilt, wie die Tageszeitung bekannt gab. Die Richterin sprach den Opfern Mut zu:'Das war super, dass ihr euch überwunden und das angezeigt habt. Das hilft auch vielen anderen Frauen, die sich das vielleicht nicht trauen.' Diese Worte unterstreichen die Bedeutung der Courage der Betroffenen und die Notwendigkeit, sexuelle Belästigung nicht zu tolerieren. Die Aufarbeitung des Falls zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, übergriffiges Verhalten zu melden und sich Hilfe zu suchen. Für Betroffene von Gewalt stehen verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung. Die Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos) ist eine Anlaufstelle für Frauen, die Unterstützung suchen. Experten geben konkrete Tipps, um Anzeichen von Gewalt zu erkennen und sich zu schützen. Die Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema sexuelle Belästigung sind entscheidend, um Präventionsmaßnahmen zu verstärken und ein sicheres Umfeld für alle zu gewährleisten. Die Entscheidung des Gerichts sendet ein klares Signal: Sexuelle Belästigung wird nicht toleriert und hat Konsequenzen. Die Ermutigung der Richterin an die Opfer, sich zu melden, zeigt die Wichtigkeit der Solidarität und des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Der Fall in Voitsberg verdeutlicht die Notwendigkeit, sich für die Rechte und die Sicherheit von Frauen und jungen Menschen einzusetzen





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