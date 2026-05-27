Hilfe für häusliche Gewaltopfer: Elisabeth Hack von der Krisenhilfe OÖ

Die Krisenhilfe OÖ bietet psychosoziale Notsituationen, Online- und Chatberatung, persönliche Gespräche und mobile Einsätze. Die Situation wurde Schritt für Schritt geklärt, und Frau R. bekam Sicherheit, Unterstützung durch das Umfeld und weitere Anlaufstellen.

Elisabeth Hack von der Krisenhilfe OÖ betont, dass bei häuslicher Gewalt auch Scham und Angst eine große Rolle spielen. Frau R. erlebte jahrelang Demütigungen, verbale Angriffe und körperliche Gewalt, bis sie schließlich Hilfe suchte.

Die Krisenhilfe OÖ bietet psychosoziale Notsituationen, Online- und Chatberatung, persönliche Gespräche und mobile Einsätze. Die Situation wurde Schritt für Schritt geklärt, und Frau R. bekam Sicherheit, Unterstützung durch das Umfeld und weitere Anlaufstellen. Die Krisenhilfe OÖ unterstützt in allen psychischen Notsituationen, um Selbstschutz und Handlungsmöglichkeiten zu stärken





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