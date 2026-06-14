Hickersberger: Rangnick folgt meinen Spuren zur EM

Josef Hickersberger war der erste und lange einzige Teamchef, der Österreich bei WM und EM führte. Nun hat Ralf Rangnick dieses Kunststück wiederholt. Der 78-Jährige spricht über den Kader, Ziele und seine Leidenschaft für Nachtspiele.

Eine historische Premiere hat sich vollzogen: Josef Hickersberger war lange der Einzige, der Österreich s Nationalmannschaft sowohl bei einer Weltmeisterschaft als auch bei einer Europameisterschaft als Teamchef betreut hat.

Nun ist Ralf Rangnick in seine Fußstapfen getreten. Der 78-jährige Hickersberger äußerte sich im Gespräch mit der Krone über den aktuellen Kader, seine Ziele und seine Vorliebe für Nachtaktivität. Ich freue mich darauf, richtig gute Spiele zu sehen, erklärte er. Besonders gespannt sei er auf die Gruppenphase, etwa das Duell Frankreich gegen Norwegen.

Diese und weitere Partien werde er sich auf jeden Fall anschauen. Hickersberger, der Österreich bei der WM 1990 und der EM 2008 coachte, sieht im aktuellen Team großes Potenzial. Er lobt die defensive Stabilität und die Offensivqualitäten der Mannschaft. Der Altmeister betont, dass Rangnick eine klare Spielphilosophie habe und die Spieler davon überzeugen könne.

Die Entwicklung unter dem Deutschen sei beeindruckend. Das Nationalteam habe sich taktisch weiterentwickelt und zeige nun mutigen Fußball. Hickersberger ist überzeugt, dass Österreich bei der EM 2024 in Deutschland eine gute Rolle spielen könne. Die Gruppe sei zwar anspruchsvoll mit Frankreich, den Niederlanden und Polen, aber die Mannschaft sei reif für Überraschungen.

Er selbst werde als Fan die Spiele verfolgen und mitfiebern. Auch abseits des Platzes hat Hickersberger Neuigkeiten: Er outet sich als Nachteule. In meinem Alter schlafe ich nicht mehr viel, verrät er schmunzelnd. Die Nachtstunden nutze ich gern zum Lesen oder für Gespräche.

Vor großen Spielen kann ich schwer einschlafen, da laufen die Gedanken. Diese Energie und Leidenschaft für den Fußball hat er bis heute bewahrt. Der gebürtige Oberösterreicher ist täglich über die aktuellen Entwicklungen informiert und verfolgt die Spiele der rot-weiß-roten Auswahl. Er schätzt Rangnicks akribische Arbeit und seine Fähigkeit, junge Talente zu integrieren.

Die Mischung aus Erfahrung und Jugend stimme. Hickersberger wünscht sich, dass die Mannschaft bei der Endrunde ihr volles Potenzial abruft. Der Respekt vor den großen Nationen sei vorhanden, aber er traue dem Team eine Überraschung zu. Die Fans in Österreich sehnen sich nach Erfolgen und der Stolz auf das Nationalteam wachse.

Hickersberger appelliert an die Spieler, mutig aufzutreten und den Kampf anzunehmen. Die Atmosphäre in Deutschland werde fantastisch sein, viele Österreicher werden anreisen. Diesen Rückenwind solle die Mannschaft nutzen. Der langjährige Teamchef hofft auf ein Erlebnis, das an die EM 2008 erinnert, als Österreich mit Herz und Leidenschaft begeisterte.

Die aktuelle Generation habe das Zeug dazu, Geschichte zu schreiben. Ralf Rangnick habe die Weichen richtig gestellt. Hickersberger ist zuversichtlich: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und etwas Losglück sei sogar das Viertelfinale drin. Er selbst wird vor dem Fernseher mitfiebern und vielleicht die eine oder andere schlaflose Nacht einplanen





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