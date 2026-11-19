Die Community von Heute.at bestimmt ihre Favoriten für die Rolle des nächsten Bond-Girls. Von Hollywood-Stars bis zu unerwarteten Prominenten zeigt sich die Bandbreite der Wünsche.

Die Leser der österreichischen Nachrichtenseite Heute.at haben ihre Vorlieben für die nächste Schauspielerin, die die Rolle des Bond-Girl s in den James-Bond-Filmen übernehmen könnte, deutlich gemacht. Während offizielle Spekulationen im Internet Namen wie Zendaya, Dua Lipa und Sydney Sweeney in den Raum werfen, haben die Nutzer der Plattform längst eigene, teils völlig unerwartete Vorstellungen entwickelt. Die Diskussion zeigt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des perfekten Partners für den berühmten britischen Geheimagenten ist.

Die Top-Favoriten der Community

Unter den zahllosen Kommentaren sticht eine klare Liste von Hollywood-Größen hervor, die von den Nutzern regelmäßig genannt werden. Zu den absoluten Favoriten zählen unter anderem die spanische Schauspielerin Ana de Armas, die US-amerikanische Schauspielerin Dakota Johnson sowie die neuseeländisch-australische Schauspielerin Alexandra Daddario. Auch die kanadische Schauspielerin Margot Robbie zählt zu den oft genannten Kandidatinnen, die sich in den Augen der Community für die ikonische Rolle eignen.

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Neben diesen etablierten Stars finden sich auch jüngere Talente in den Wunschlisten der Befragten. Die britische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, die englische Schauspielerin Florence Pugh sowie die US-amerikanische Schauspielerin Sophie Thatcher werden ebenfalls in den Kommentaren als potenzielle Nachfolgerinnen gehandelt. Diese Nennung zeigt, dass die Community nicht nur auf etablierte Namen setzt, sondern auch auf aufstrebende Talenten setzt.

Ungewöhnliche Vorschläge und deutsche Prominente

Die Bandbreite der Vorschläge geht jedoch weit über die klassischen Hollywood-Kandidatinnen hinaus. Besonders auffällig ist der Name der deutschen Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger, die von einigen Lesern als möglicher Kandidat für die Rolle ins Spiel gebracht wird. Dieser Vorschlag unterstreicht, dass die Fantasie der Community bei der Wahl der Partnerin für den Geheimagenten kaum Grenzen kennt.

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Ein noch extremerer Ausreißer in der Diskussionsrunde sind Vorschläge, die Männer für die Rolle des Bond-Girls nominieren. So äußerten einige Nutzer den Wunsch, Tom Holland oder den US-amerikanischen Schauspieler und Ex-Wrestler Terry Crews an der Seite des berühmten Geheimagenten sehen zu wollen. Diese Kommentare verdeutlichen den humorvollen und spielerischen Ton der Diskussion auf der Plattform.

Interaktion und Zukunft der Rolle

Die Plattform Heute.at nutzt diese große Beteiligung der Nutzer aktiv, um die Reichweite ihrer Inhalte zu steigern. Leser werden aufgefordert, sich als WhatsApp-Leserreporter unter der Telefonnummer 0670 400 400 4 anzumelden. Für die Einsendung eines eigenen Fotos in der Tageszeitung oder eines Videos auf Heute.at winkt eine Belohnung von 50 Euro. Diese Aktion zeigt, wie stark die Community eingebunden werden soll.

Zusätzlich zur monetären Anreize lud die Redaktion die Nutzer in einem begleitenden Artikel zur Teilnahme an einer Umfrage ein. Die Frage zielt darauf ab, herauszufinden, wer den Lesern am besten in der Rolle gefallen würde. Die zahlreichen Kommentare belegen, dass an kreativen Vorschlägen kein Mangel herrscht und die Debatte um das perfekte Bond-Girl weiterhin hochrelevant ist.