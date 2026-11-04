Heukrise in Reutte: Pferdeklappe droht Aufnahmestopp

Due to skyrocketing hay prices and scarcity, the Pferdeklappe in Reutte faces a potential halt in taking in horses. Nicole Mayrhofer calls for urgent support.

Die dramatische Heuknappheit bringt die Pferdeklappe in Reutte an ihre absoluten Grenzen. Da Futterpreise sich mehr als verdoppelt haben und Nachschub praktisch nicht mehr verfügbar ist, droht der Einrichtung ein Stopp der Aufnahmen neuer Tiere. Hofleiterin Nicole Mayrhofer warnt vor den fatalen Folgen dieser sich zuspitzenden Versorgungskrise für die tierischen Bewohner.

Kritische Verfügbarkeit und steigende Kosten

Die Grundlage für das Überleben der Tiere hat sich fundamental verändert. Österreichisches Heu ist bei den Händlern derzeit praktisch nicht mehr verfügbar. Viele Landwirte behalten ihre eigenen Vorräte zurück, um ihre eigenen Tiere sicher durch den Winter zu bringen. Dies hat dazu geführt, dass ein Import aus Deutschland zwingend erforderlich geworden ist, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten.

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Um die Basisversorgung zu gewährleisten, erklärt Nicole Mayrhofer die konkreten Mengen, die monatlich benötigt werden. Sie betont, dass mindestens 10 Tonnen Heu notwendig sind, um bis zu 28 Pferde versorgen zu können. Diese präzise Bedarfsmenge unterstreicht die massive logistische und finanzielle Belastung, der sich die Einrichtung momentan gegenübersieht.

Finanzielle Grenzen und Notlage der Pferde

Die Futterkrise hat noch eine weitere, besonders traurige Folge, die über die reine Logistik hinausgeht. Immer mehr Pferdebesitzer können sich die Versorgung ihrer Tiere nicht mehr leisten und suchen verzweifelt nach einer Möglichkeit, sie abzugeben. Die soziale Komponente der Krise zeigt sich darin, dass private Halter an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit stoßen.

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Die Folge dieser Entwicklung ist eine zunehmende Anzahl von Tieren, die in das Obhutssystem der Pferdeklappe dringend benötigt werden. Gleichzeitig stiegen die Kosten für die Aufnahme und Betreuung. Nicole Mayrhofer warnt klar, dass der Heunotstand, solange die Preise so hoch bleiben, zu einem Ende der Aufnahmen führen wird. Dies betrifft nicht nur wilde Tiere, sondern vor allem in Not geratenen Pferde aus privater Haltung.

Aktion der Pferdeklappe Heu-Winterhilfe

Als Reaktion auf diese prekäre Lage hat der Österreichische Tierschutzverein die Aktion "Pferdeklappe Heu-Winterhilfe" ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Initiative ist es, dringend benötigte Futtervorräte durch Spenden anzulegen. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass die geretteten Pferde auch in den kommenden Monaten versorgt werden können, ohne dass die Einrichtung Insolvenz oder Schließung befürchten muss.

Die Dringlichkeit dieser Aktion wird durch die aktuelle Marktlage noch einmal unterstrichen. Während Menschen bei steigenden Preisen vielleicht auf manche Dinge verzichten können, gibt es für Pferde beim lebenswichtigen Futter keine Kompromisse. Die Pferdeklappe in Reutte steht somit nicht nur vor einer organisatorischen, sondern vor einer existenziellen Herausforderung, die nur durch öffentliches Engagement gemeistert werden kann.