Herz‑Kreislauf‑Risiko senken: Cholesterinwerte rechtzeitig prüfen und handeln

Erfahren Sie, warum erhöhte Cholesterinwerte oft unbemerkt bleiben, welche Blutfettwerte besonders wichtig sind und wie Lebensstil und moderne Medikamente das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich reduzieren können.

Genetische Veranlagung, unausgewogene Ernährung und Bewegungsmangel können zu erhöhten Cholesterin werten führen, doch eine frühzeitige Behandlung reduziert das Risiko für Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen erheblich, erklärt Internist Helmut Brath von der Österreichischen Gesundheit s‑Kasse.

In Österreich sterben über ein Drittel aller Menschen an Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen, wobei zu hohe Cholesterinwerte einen wesentlichen Risikofaktor darstellen. Diese Werte bleiben häufig jahrelang unbemerkt, während sie gleichzeitig die Gefäßwände schädigen und das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall stark erhöhen. Brath, der in der Diabetes‑ und Stoffwechselambulanz des ÖGK‑Gesundheitszentrums Favoriten in Wien tätig ist, weist darauf hin, dass viele Menschen sich gesund fühlen, obwohl bereits eine subklinische Atherosklerose, also Arterienverkalkung, vorliegt. Genau diese stille Verschlechterung macht erhöhte Cholesterinwerte besonders gefährlich.

Deshalb ist es unumgänglich, die Blutfettwerte regelmäßig zu kontrollieren und die Ergebnisse im Blick zu behalten. Im Rahmen einer Blutabnahme werden vor allem zwei Werte erfasst: Der Lipoprotein‑(a)-Wert (Lp(a)) und das LDL‑Cholesterin. Lp(a) ist ein genetisch festgelegter Faktor, dessen Werte kaum im Laufe des Lebens schwanken. Bei gesunden Erwachsenen liegt der Zielwert unter 116 mg/dl; für Personen mit erhöhtem Risiko wird ein deutlich niedrigerer Wert empfohlen.

Werte unter 30 mg/dl bzw. 62 nmol/l gelten als günstig, während Werte über 50 mg/dl bzw. 105 nmol/l mit einem deutlich erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergehen. Brath schätzt, dass etwa jeder fünfte Österreicher einen erhöhten Lp(a)‑Wert hat, weshalb eine einmalige Messung im Leben ausreichend ist. Im Gegensatz dazu lässt sich das LDL‑Cholesterin stark durch den Lebensstil beeinflussen. Je länger das LDL erhöht bleibt, desto stärker entstehen Gefäßschäden.

Deshalb rät die ÖGK zu regelmäßigen Vorsorge‑ und Blutfettkontrollen, insbesondere bei familiärer Vorbelastung, Bluthochdruck, Diabetes oder Tabakkonsum. Eine cholesterinbewusste Ernährung spielt eine zentrale Rolle bei der Senkung des LDL‑Werts. Verarbeitete Lebensmittel, große Mengen gesättigter Fette - etwa in Wurst und frittierten Speisen - sowie Zucker sollten möglichst reduziert werden. Brath betont jedoch, dass Fett allein nicht die Ursache für hohe Cholesterinwerte ist; genetische Veranlagung, zu wenig Bewegung und der individuelle Stoffwechsel tragen ebenfalls wesentlich bei.

Ein gesunder Lebensstil bildet die Basis jeder Therapie. Sollte diese nicht ausreichen, stehen heute sehr wirksame Medikamente zur Verfügung, mit denen sich die LDL‑Werte drastisch senken lassen. Bei Risikopatienten werden Zielwerte von unter 40 mg/dl angestrebt. Brath fasst zusammen: Wer seine Cholesterinwerte kennt und frühzeitig handelt, kann Herzinfarkt und Schlaganfall häufig verhindern





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