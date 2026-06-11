Hervis-Filialen in Österreich zu schliessen: Neue Eigentümer planen rund ein Fünftel der Standorte zu schließen

Die neuen Hervis-Eigentümer planen, rund ein Fünftel der Standorte in ganz Österreich zu schließen. Dies wird im Laufe des Jahres 2026 geschehen, da die Standorte nicht mehr ertragsbringend zu betreiben sind. Bereits zwei Standorte, Salzburg (SAM Outlet) und Baden, wurden geschlossen. Im Laufe des Jahres 2026 sollen weitere Standorte geschlossen werden, darunter Wien, Bischofshofen, Salzburg Forum, Hallein, Reutte, Kitzbühel, Lienz, Feldkirchen, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Perg, Steyr, Wels und Linz (Lentia).

Nach dem Verkauf des Auslandsgeschäfts schließen die neuen Hervis -Eigentümer hierzulande heuer rund ein Fünftel der Filialen . Es werden 17 der aktuell 93 Standorte in ganz Österreich im Laufe des Jahres 2026 geschlossen, da diese nicht ertragsbringend zu betreiben sind.

Anfang des Jahres hatte der Handelskonzern Spar den defizitären Sporthändler an die deutschen Investoren Sven Voth und Udo Schloemer verkauft. Von den Filialschließungen sind rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich betroffen. Es sei gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft ein Sozialplan ausgearbeitet worden, hieß es von Hervis. Die Schließungen würden schrittweise unter Einhaltung von Kündigungsfristen der Mietverträge erfolgen.

Bereits geschlossen wurden 2026 laut Firmenangaben die Hervis-Standorte Salzburg (SAM Outlet) und Baden. Im Laufe des Jahres 2026 schließen die Filialen Q19 in Wien, Bischofshofen, Salzburg Forum, Hallein, Reutte, Kitzbühel, Lienz, Feldkirchen, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Perg, Steyr, Wels und Linz (Lentia). Der neue Hervis-Eigentümer ist die Quantum Investment Holding GmbH mit Sitz in Wien. Jeweils 50 Prozent an der GmbH halten laut Firmenbuch der deutsche Investor und Snipes-Gründer Voth und Schloemer, Gründer des Bürocampus Factory Berlin.

Mit der Restrukturierung soll Hervis auf zukünftige Markt- und Kundenanforderungen ausgerichtet werden. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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