Hergovich mit starkem Ergebnis als SPÖ-Chef bestätigt

Sven Hergovich wurde beim SPÖ-Landesparteitag in Vösendorf mit 86,3 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In seiner Rede forderte er Einigkeit, kostenlose Kinderbetreuung und den Erhalt der Notarztstandorte.

Der 37-jährige Sven Hergovich ist am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich im Eventhotel Pyramide in Vösendorf mit 86,3 Prozent der Delegiertenstimmen erneut zum Vorsitzenden gewählt worden.

Bei seiner erstmaligen Kür im Jahr 2023 hatte er noch 96,2 Prozent Zustimmung erhalten. In seiner Rede betonte Hergovich die Geschlossenheit der Partei nach internen Diskussionen: Die Sozialdemokratie lebe und mit uns sei wieder zu rechnen. Er sprach von einem starken Ergebnis und kräftigem Rückhalt, der auch ein starkes inhaltliches Signal vom Landesparteitag ausgehe. Insgesamt waren 334 Delegierte anwesend.

Hergovich brachte in seiner Rede mehrere programmatische Punkte der SPÖ Niederösterreich aus den vergangenen Monaten zur Sprache. Als Leitfaden diente der im November 2023 vorgelegte Plan für Niederösterreich. Zu den Forderungen zählen kostenlose und ganztägige Kinderbetreuung sowie die Rückerstattung von Übergewinnen der EVN an die Bevölkerung. Besonders kämpfen will Hergovich gegen die Reduzierung von 32 auf 21 Notarztstandorte im Bundesland.

Unser Notarzt bleibt, appellierte der Landesrat. Keine Gesundheitseinrichtung in Niederösterreich dürfe geschlossen werden, bevor es nicht gleichwertigen oder besseren Ersatz gebe, unterstrich er mit Blick auf den Gesundheitsplan 2040+. Ein Dringlichkeitsantrag zum Erhalt der Notarztstützpunkte wurde auf dem Landesparteitag verabschiedet. Sparen auf Kosten der Gesundheit dürfe es in Niederösterreich nicht geben, so Hergovich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP zeige hingegen immer mit dem Finger nach Wien. Kritik gab es auch an der FPÖ, die sich als Stimme des Volkes und Sicherheitspartei sehe, aber mit einer Mischung aus Unsinn, Steuergeldverschwendung und Gemeinheiten auffalle. Zum Thema Sicherheit betonte Hergovich die Notwendigkeit einer starken Polizei, eines starken Rechtsstaats und harter Konsequenzen für Kriminalität. Wer hier lebe, müsse die Gesetze respektieren.

Nicht verhandelbar seien Werte wie Gleichberechtigung. Migration müsse geordnet, gesteuert und begrenzt sein. Zuvor hatte es im April kurzzeitig Spannungen gegeben, als Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Kandidatur gegen Hergovich ankündigte. Der Schritt wurde jedoch nach einer Sitzung des erweiterten Landesparteipräsidiums wieder zurückgenommen, und bei einem Pressetermin wurde Einigkeit betont.

Königsberger-Ludwig kandidierte schließlich als stellvertretende Landesparteivorsitzende. Hergovich ging in seiner Rede subtil auf diese Phase ein: Es gebe Kräfte, die Interesse daran hätten, die Partei zu spalten. Politische Gegner seien jedoch nicht in den eigenen Reihen zu suchen. Wir gehören zusammen, wir sind eine Partei.

Auch Königsberger-Ludwig hob den Zusammenhalt hervor und rief dazu auf, einig, geschlossen und entschlossen aufzutreten - mit Blick auf die Landtagswahl 2028. Vizekanzler und SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler war ebenfalls anwesend und zog gemeinsam mit Hergovich unter Applaus in den Veranstaltungssaal ein. In einem bundespolitischen Talk bezeichnete Babler die SPÖ als Motor im Kampf gegen die Teuerung und forderte frisches Geld für den Wohnbau sowie weitere Mittel aus der Wohnbaumilliarde.

Finanzminister Markus Marterbauer teilte mit, die Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/28 seien abgeschlossen. Es sei ein Sparbudget, die Ziele würden planmäßig erreicht. Der Unsicherheitsfaktor sei US-Präsident Donald Trump. Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann trat für gescheite Arbeitsplätze ein, wo man älter werden könne, anstatt über das Pensionsantrittsalter zu debattieren





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