GeoSphere Austria bestätigt den Herbst 2026 als einen der wärmsten seit 1767. Trotz eines eisigen November-Finales dominieren trockene Bedingungen und extreme Temperaturschwankungen die Statistik.

Der Herbst 2026 hat sich als eine meteorologische Ausnahmeerscheinung in die Geschichte Österreich s eingegraben. Laut den Daten von GeoSphere Austria zählt diese Jahreszeit zu den wärmsten fünf Prozent aller seit 1767 geführten Aufzeichnungen. Obwohl das Jahr mit einem kräftigen Wintereinbruch endete, prägten in den vorangegangenen Wochen überdurchschnittlich hohe Temperatur en sowie ungewöhnliche Sonnenscheindauer das Bild. Gleichzeitig zeichnete sich die Periode durch eine massive Trockenheit aus, die weite Landesteile belastete und die Wasserversorgung in einigen Regionen stark unter Druck setzte.

Extreme Temperaturschwankungen und Winterende

Die Spannbreite der im Herbst 2026 gemessenen Werte war beeindruckend und zeigt die Instabilität des Wetters deutlich auf. Zwischen dem extremen Sommerhitze-Peak im September mit 35 Grad in Pottschach und den aktuellen Tiefstwerten von minus 14 Grad in Liebenau liegen fast 50 Grad. Diese enorme Temperaturdifferenz erstreckt sich über einen Zeitraum von nur elf Wochen und unterstreicht die volatile Natur der diesjährigen Wetterlage. Besonders bemerkenswert ist, dass 42 Stationen die höchsten September- und damit Herbsttemperaturen in der gesamten Messgeschichte verzeichneten. In 18 Stationen gab es noch nie so viele Hitzetage in einem September.

Also read Vorarlberger Sommertourismus 2026: Rekordwachstum übertrifft österreichischen Durchschnitt

Der Monat November war vor dem finalen Temperatursurz die meiste Zeit über frisch. Insbesondere der Osten des Landes wurde mehrfach von kontinentaler Luft erreicht, die selbst so spät im Jahr noch kühl ist. Dies führte hier zu wenigen milden Tagen und etlichen Frosttagen, darunter beachtliche 21 Tage in Liebenau im Mühlviertel. Die 20-Grad-Marke wurde im Osten gar nicht erreicht. Im Mariazellerland schneite es bereits am Monatsanfang ein erstes Mal an. Im Westen gab es zwar mehr Tage mit überdurchschnittlichen Temperaturen, doch insgesamt wirkte der November eindeutig zu kühl, wie Alexander Orlik von GeoSphere Austria betonte. Das Flächenmittel der Temperatur lag je nach Eisigkeit der letzten Tage knapp ein Grad unter dem Durchschnitt von 1991 bis 2020.

Auswirkungen der winterlichen Bedingungen

Das Herbstfinale präsentierte sich in weiten Teilen des Landes tiefwinterlich. Am Donnerstag bildete sich mit Ausnahme des Bodensee-Raums in ganz Österreich eine zumindest dünne Schneedecke. Regional war der Schneefall für diese Jahreszeit außergewöhnlich hoch. In Wien fielen 19 Zentimeter Schnee, was einem Niveau entsprach, das zuletzt vor 31 Jahren in einem November erreicht wurde. Für einen größeren Schneefall in Wien muss man sogar 55 Jahre zurückblicken. Linz verzeichnete mit 17 Zentimeter einen November-Neuschneerekord.

Advertisement

Diese plötzliche und massive Schneelast führte unmittelbar zu einem Schneechaos. Der Verkehr im Land war stark beeinträchtigt, da es zu umfangreichen Staus, Autobahnsperren sowie erheblichen Verzögerungen im öffentlichen und Flugverkehr kam. Die Infrastruktur war nicht auf diese rapiden und lokalen Witterungswechsel vorbereitet, was die Belastung für Pendler und Reisende weiter erhöhte. Solche extremen Ereignisse werden in Zeiten des sich beschleunigenden Klimawandels zwar seltener, da fast 80 Prozent aller Monate wärmer als im langjährigen Mittel ausfallen, aber sie bleiben ein signifikantes Risiko für die Gesellschaft.

Niederschlag und Trockenheitsbilanz

Trotz des feuchten November-Finales weist der Herbst 2026 insgesamt ein Niederschlagsdefizit auf. Die vielen Hochdruckwetterlagen in den letzten Wochen verhinderten eine durchschnittliche Niederschlagsmenge. Mit einem Defizit von etwa acht Prozent im November waren die Mengen annähernd im Bereich des Durchschnitts. Deutlich zu trocken war es jedoch vom Tiroler Unterland bis nach Oberkärnten und in der Obersteiermark. Im Gegensatz dazu waren die Regen- und Schneemengen im Westen, von Unterkärnten ostwärts und im Donau-Raum leicht überdurchschnittlich. Nur im Nordosten, konkret vom Raum Linz über Wien bis ins Nordburgenland und im Norden Niederösterreichs, gab es bei der Sonnenscheindauer ein Plus. Der Großteil Österreichs verzeichnete ein Sonnendefizit von 20 bis 40 Prozent.

Flächenmittelregnete es im Herbst 2026 um 27 Prozent zu wenig, in manchen Regionen sogar um gut 50 Prozent, etwa im Mürztal. Eine ähnliche Trockenheit tritt in einem Herbst im Schnitt nur alle zehn bis 15 Jahre auf, zuletzt in den Jahren 2021, 2006 und 2005. Im Unterschied zu früheren trockenen Jahren waren die Jahreszeiten davor heuer deutlich nasser. Während es 2026 bis auf den Februar durchgehend zu wenig regnete, waren die Vorjahrefeuchter. Dies steigert die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr 2026 am Ende eines der beiden trockensten Jahre seit Messbeginn sein wird. Bis jetzt ist das Jahr 1865 mit einem Niederschlagsdefizit von rund 33 Prozent das trockenste dokumentierte Jahr. Je nachdem, wie viel Regen und Schnee der Dezember bringt, könnte das Defizit heuer noch höher ausfallen.

Klimatologische Einordnung und Ausblick

Der frische November darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Herbst über weite Strecken warm war. Die beiden ersten Herbstmonate wettmachten den kühlen November mehr als wett. Der Oktober brachte überdurchschnittliche Temperaturen, anfangs noch einige Sommertage mit Höchstwerten über 25 Grad und kaum Kaltlufteinbrüche. Über alle drei Monate gemittert ergibt sich im Tiefland ein Temperaturplus von 0,7 Grad im Vergleich zu 1991 bis 2020. Auf den Bergen sind es ebenfalls 0,7 Grad. Damit liegt der heurige Herbst auf Platz 13 der Messgeschichte, wobei 247 Herbste kühler waren. Gegenüber der Periode 1961 bis 1990 beträgt die Abweichung sogar 1,4 Grad. Kälter als im November 2026 war das letzte Mal im Jahr 2007. Der November war streng genommen der neunte zu trockene Monat in Folge, was die anhaltende Dürrelastigkeit unterstreicht.