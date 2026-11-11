Herbert Prohaska kritisiert Rangnick und verteidigt Einsatz gegen Israel

ORF-Experte Herbert Prohaska analysiert die Leistungen von Trainer Ralf Rangnick, kritisiert die WM-Betreuung und beantwortet Fragen zum Spiel gegen Israel.

Herbert Prohaska blickt nach 26 Jahren als ORF-Analyst auf eine bemerkenswerte Karriere zurück und äußert sich aktuell zu den brennendsten Fragen um die österreichische Fußballnationalmannschaft. Im Vorfeld der entscheidenden UEFA Nations-League-Partien gegen Irland am 14. November und Israel am 17. November diskutiert der 71-Jährige offen über die Leistung von Cheftrainer Ralf Rangnick, die finanzielle Absicherung der Trainerrolle und die politische Dimension des Aufenthalts in Israel.

Kritik an Rangnicks Managementstil und WM-Vorbereitung

Herbert Prohaska äußert deutliche Kritik am Trainingsansatz von Ralf Rangnick, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung der letzten Weltmeisterschaft. Prohaska gibt an, dass er als Spieler keine derartigen Freiheiten zugelassen hätte, wie sie Rangnick den Spielern gewährte. Der Trainer durfte den Profis erlauben, Golf zu spielen und lange Ausflüge zu unternehmen, was Prohaska als Fehler bewertet. Er vergleicht dies mit der Arbeit von Journalisten, die vor Ort ebenfalls konzentriert arbeiten müssten und nicht am Pool liegen könnten. Prohaska argumentiert, dass Fußballprofis, die noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben, die Fähigkeit besitzen sollten, sich fünf Wochen lang ausschließlich auf den Sport zu konzentrieren.

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Zudem widerspricht Prohaska der von Toni Polster vorgeschlagenen Strategie, Familienangehörige zu den Länderspielen mitzunehmen. Polster hatte argumentiert, dass das Drücken der Kinder morgens Kraft gebe, was Prohaska als riskant für die Konzentrationsfähigkeit einstuft. Er führt an, dass Fieber beim Kind die Gedanken sofort auf die Familie lenken würde und den Fußball in den Hintergrund drängen würde. Prohaska bestätigt, dass er selbst niemanden vom Rauchen ausschloss, solange es im Bus nicht geschah, da er selbst Raucher war, er jedoch strenge Regeln im Teamkontext für unverzichtbar hält.

Finanzielle Aspekte und Trainerkarriere im Vergleich

Im Gespräch reflektiert Herbert Prohaska den finanziellen Unterschied zwischen seiner aktiven Zeit und der aktuellen Situation von Ralf Rangnick. Prohaska gibt an, dass er damals in Schilling bezahlt wurde und sich bei einem damaligen Gehalt von 500.000 Euro sehr zufrieden gefühlt hätte. Der Umzug ins Ausland diente seinerzeit primär dem finanziellen Aufbau, um in Österreich ein Grundstück zu kaufen und ein Haus schuldenfrei zu errichten. Er räumt ein, dass er aus heutiger finanzieller Sicht gerne wieder Trainer wäre, um seine Familie und Enkelkinder langfristig abzusichern, wenn man zehn Jahre auf gutem Niveau arbeitet.

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Ralf Rangnick verdient als Teamchef der Österreichischen Nationalmannschaft zwei Millionen Euro im Jahr, obwohl er bereits 68 Jahre alt ist. Prohaska urteilt, dass Rangnick sein Geld wert sei, da die Mannschaft gut in der Nations League unterwegs ist und erstmals seit 28 Jahren an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Prohaska geht davon aus, dass der Österreichische Fußballbund (ÖFB) mit der Gehaltsverdopplung kein Risiko eingeht, da das investierte Geld durch Einnahmen wie Fernsehrechte und Sponsoring wieder hereingeholt wird.

Spiel gegen Israel und politische Kontroversen

Eines der heikelsten Themen, das Herbert Prohaska im aktuellen Interview anspricht, ist die Frage, ob die Österreichische Nationalmannschaft trotz des Gaza-Krieges gegen Israel antreten soll. Prohaska positioniert sich klar in diesem Konflikt und beantwortet die Frage nach der Moral des Auftritts. Er verweist auf die Notwendigkeit, den Sport von politischen Entscheidungen zu trennen, bleibt aber in seiner Analyse distanziert. Die Partien gegen Irland und Israel sind entscheidend für den weiteren Verlauf in der UEFA Nations League und bestimmen die Zukunft der Qualifikation.

Prohaska analysiert die Leistungen der österreichischen Auswahl seit einem Vierteljahrhundert für den ORF und ist in den Wohnzimmern des Landes fest verankert. Er beendet seine Analysen traditionell mit einem befehlshaberischen "Gute Nacht", was die Nation kollektiv ins Bett schickt. Seine Position als "Chefanalytiker" ist unangefochten, auch wenn jüngere Generationen ihn oft nur noch aus der Moderation kennen und nicht mehr als den ehemaligen Weltstar, der vor 26 Jahren noch aktiv war.

Ausblick auf die Zukunft des österreichischen Fußballs

Herbert Prohaska äußert neben der Trainerkritik auch Gedanken zur Infrastruktur des österreichischen Fußballs. Ein großes Thema ist dabei das Happel-Stadion, von dem Prohaska den Wunsch äußert, es selbst abzureißen, um Platz für eine moderne Alternative zu schaffen. Zudem wird die mögliche Rückkehr von Marko Arnautovic in die österreichische Liga diskutiert. Prohaska bewertete die WM-Teilnahme als grundsätzlichen Erfolg, kritisierte aber das Fehlen von aggressivem Pressing und die zu geringe Chancen創造ung. Das kleine Ziel, die K.-o.-Phase zu erreichen, wurde zwar erfüllt, doch gegen die zwei Finalisten erwies sich der Unterschied als schwer zu überwinden. Die Zukunft wird zeigen, wie sich die Strategie unter Ralf Rangnick weiterentwickelt.