FPÖ-Chef Herbert Kickl hat die EU scharf kritisiert, weil er dies als‘fehlende‘ und übergriffig sieht, Tendenzen, Europa zu einem‘zentralistischen Superstaat‘ zu lenken. Kickl befürchtet, dass die EU nicht mehr die Souveränität von Österreich und anderen Mitgliedsländern respektiert. Er brachte auch sein Frustrationen über die Bargeldstrategie der EU, die Russland-Sanktionen und die EU-Position im Ukraine-Krieg zum Ausdruck.

Am Samstag wird der Europatag gefeiert. Der 9. Mai 1950 markierte aufgrund der Schumann-Erklärung eine entscheidende Wende in der Geschichte der Europäischen Union (EU). Damals, als der damalige französische Außenminister Robert Schuman zusammen mit anderen Staats- und Regierungschefs die Grundlage für die heutige EU stiftete, stand Europa vor einem Wendepunkt.

Daraufhin hat FPÖ-Chef Herbert Kickl mit scharfer Kritik und besonders besorgniserregender Äußerungen im Juli 2022 die EU-Mitte kritisiert. Kickl sieht‘Fehlentwicklungen‘ in der EU und eine Elite, die Europa zu einem‘zentralistischen Superstaat‘ mache. Dies würde Schuman und seine ursprüngliche Idee der EU entscheidend unfertigen. Kickl sieht die EU immer‘übergriffiger‘ und bedroht damit die Souveränität von Österreich.

Für den Freiheitlichen würde die EU zu einem‘Zentralstaat der Eliten‘ werden, eine Entwicklung, die‘gestoppt und wieder umgekehrte‘ werden müsse.





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