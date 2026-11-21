Herbert Gager übernimmt als neuer Trainer den ASK Ebreichsdorf in der Landesliga. Die Suche nach dem Nachfolger von Zeljko Ristic ist nach kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen worden.

Herbert Gager hat die Position als neuer Cheftrainer beim ASK Ebreichsdorf übernommen. Der 57-jährige Fußballpädagoge steht nun an der Seitenlinie der Landesligisten und führt das Team in die kommende Spielzeit. Die Verpflichtung markiert einen strategischen Neuanfang für den Verein aus dem nieder österreich ischen Ebreichsdorf.

Ablösung von Zeljko Ristic bestätigt

Die Personalie im Trainerteam steht im direkten Zusammenhang mit der einvernehmlichen Trennung vom Vorgänger Zeljko Ristic. Die Verantwortlichen des Vereins handelten schnell und präsentierte den Nachfolger bereits innerhalb weniger Tage. Diese kurze Übergangsphase sollte Chaos in der Mannschaft vermeiden und für klare Verhältnisse an der Trainerbank sorgen.

Also read Rapid-Coach gibt Verletzungs-Update bei Demir

Die Suche nach einer passenden Lösung für die Sportabteilung war somit effektiv beendet. Herbert Gager tritt das Amt nun an, nachdem sich der bisherige Cheftrainer und die Vereinsführung auf eine gemeinsame Abwicklung geeinigt hatten. Dieser Schritt diente der Stabilisierung des Kaders in einer sensiblen Phase.

Interne Absprachen und klare Vision

Sportlicher Leiter Wolfgang Heidenreich hat die Initiative zur Kontaktaufnahme ergriffen. Er initiierte die Gespräche mit dem potenziellen neuen Übungsleiter bereits zu Beginn der aktuellen Woche. In einer ersten Phase wurden die Rahmenbedingungen und die Anforderungen des Vereins besprochen.

Advertisement

Am darauf folgenden Tag fand das entscheidende Gespräch zwischen der Vereinsführung und Herbert Gager statt. Bei diesem Treffen wurde deutlich, dass die Vorstellungen beider Seiten hervorragend übereinstimmten. Die Gesprächsatmosphäre war von gegenseitigem Vertrauen und einer gemeinsamen Zielausrichtung geprägt.

Herbert Gager bewertete die Verhandlungen als sehr positiv und konstruktiv. Er gab nach dem Treffen an, dass sofort erkennbar war, wie gut die Parteien zueinander passen. Diese intuitive Übereinstimmung war für die schnelle Einigung von zentraler Bedeutung. Gager betonte, dass beide Seiten den Willen zur Zusammenarbeit klar kommuniziert hatten.

Erfahrung als Qualitätsmerkmal

Auch Wolfgang Heidenreich äußerte sich nach den Absprachen äußerst zufrieden. Er hob die fachliche Qualität des neuen Trainees explizit hervor. Für ihn war es entscheidend, dass Herbert Gager klare pädagogische und taktische Richtlinien vertritt.

Der Sportliche Leiter unterstrich, dass diese Art von Führung genau das war, was der Verein in der aktuellen Situation benötigte. Die klare Struktur und die Erfahrung, die Gager mitbringt, sollten helfen, die Mannschftsführung zu festigen. Die Erwartungen an die neue Führungspersönlichkeit sind hoch.

Biografische Stationen der Karriere

Herbert Gager bringt eine umfangreiche Vergangenheit im österreichischen Fußballsport mit. Bereits im Jahr 2014 übernahm er interimistisch das Traineramt bei der Austria. Diese Erfahrung in einem hochdotierten Umfeld prägte seinen professionellen Ansatz.

Advertisement

Im weiteren Verlauf seiner Laufbahn führte er den SKN St. Pölten als Cheftrainer. Diese Position erlaubte ihm, langfristige Entwicklungsprozesse zu gestalten. Seine Expertise erstreckt sich zudem auf den Bereich der Jugend- und Amateurarbeit.

Nach seiner Zeit beim SKN St. Pölten war er etwa sechs Jahre lang bei TWL Elektra tätig. In dieser Phase sammelte er weitere wertvolle Erfahrungen im Spielbetrieb. Zuletzt stand er bei FavAC an der Seitenlinie. Diese vielfältigen Stationen unterstreichen seine Vielseitigkeit.

Offizielle Vorstellung und Ausblick

Der offizielle Auftritt von Herbert Gager vor der Öffentlichkeit ist für die kommende Woche geplant. Die Mannschaft wird ihn am Mittwoch des darauffolgenden Zeitraums offiziell vorgestellt bekommen. Dieser Termin markiert den Startschuss für die neue Ära beim ASK Ebreichsdorf.

Die Fans und Unterstützer des Vereins dürfen sich auf eine neue Dynamik an der Betonbank freuen. Die Kombination aus Erfahrung und klaren Strukturen soll den Verein voranbringen. Die Verantwortung liegt nun bei der gesamten Organisation, um die vereinbarten Ziele zu erreichen.

Die Weichen für die künftige sportliche Ausrichtung wurden damit eindeutig gestellt. Die Zusammenarbeit zwischen Herbert Gager und der Vereinsleitung beginnt mit einem klaren Auftrag. Alle Beteiligten sind optimistisch gestimmt, die nächste Runde mit der neuen Führung zu bestreiten.