Schwedisches Musikgenie Herbert Blomstedt verstorben. Er prägte das Gewandhausorchester Leipzig und die San Francisco Symphony als Chefdirigent. Sein Vermächtnis bleibt.

Der renommierte schwedische Dirigent Herbert Blomstedt ist am Mittwoch im Alter von 99 Jahren gestorben. Das Trauerjahr bestätigte das Gewandhausorchester Leipzig offiziell in einer Mitteilung. Laut Angaben seiner Agentur fand der Tod zu Hause in Göteborg statt, wo er im Kreis seiner Familie verstarb.

Karriere an europäischen Spitzenorchestern

Blomstedt prägte über Jahrzehnte hinweg das Klangbild führender Orchester in Europa und den Vereinigten Staaten. Als Chefdirigent leitete er die Staatskapelle Dresden, das NDR-Sinfonieorchester und das Gewandhausorchester Leipzig. Zehn Jahre lang stand er zudem der San Francisco Symphony vor.

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Zahlreiche Engagements als Gastdirigent führten ihn unter anderem nach Boston, Chicago und Los Angeles. Die Wiener Philharmoniker ehrten seine Leistungen 2019 durch die Ernennung zum Ehrenmitglied. Seine internationale Anerkennung war damit unumstritten.

Ära im Leipziger Gewandhaus

Von 1998 bis 2005 stand Herbert Blomstedt als Gewandhauskapellmeister an der Spitze des Leipziger Orchesters. Er folgte auf Kurt Masur und blieb dem Haus danach als Ehrendirigent verbunden. Während seiner Amtszeit führte er die traditionelle deutsche Sitzordnung wieder ein.

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Der Dirigent setzte konsequent auf historisch informierte Aufführungspraxis. Er erweiterte das Repertoire des Orchesters um Werke skandinavischer Komponisten wie Jean Sibelius und Carl Nielsen. Diese programmatischen Entscheidungen prägten den Klangkörper nachhaltig.

Zum 275. Geburtstag des Gewandhausorchesters leitete er 2017 eine vierwöchige Jubiläumstournee durch Europa und Asien. Bis ins hohe Alter wagte sich der Grandseigneur an frische Interpretationen klassischer Werke. Seine künstlerische Neugier blieb bis zuletzt erhalten.

Biografie und musikalische Wurzeln

Blomstedt wurde 1927 als Sohn schwedischer Eltern geboren, die sich damals in den USA aufhielten. Sein Vater war Prediger, seine Mutter Pianistin. Von ihr erhielt er seinen ersten Musikunterricht. Als Kind wünschte er sich eigentlich einen Beruf als Lokführer.

In der Schule faszinierten ihn Fächer wie Mathematik, Geschichte, Geografie und Sprachen. Theologie hätte er auf den Spuren seines Vaters studieren können. Er war jedoch bekennender Sieben-Tage-Adventist und entschied sich schließlich für die Musik.

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Er studierte in Stockholm Geige und später Dirigieren unter anderem bei Leonard Bernstein. 1954 gab er sein Dirigendebüt bei den Stockholmer Philharmonikern. Nach ersten Chefstellen in Skandinavien debütierte er 1969 bei der Dresdner Staatskapelle.

Ehrungen und persönliche Reflexionen

Für sein Wirken erhielt Herbert Blomstedt zahlreiche Ehrungen. Die Stadt Leipzig verlieh ihm 2017 ihre Ehrenmedaille. 2022 wurde er mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Im September 2026 erhielt er den japanischen Kunstpreis Praemium Imperiale.

In einem Interview mit der Deutschen Presse Agentur sagte er: Ich bin für alles dankbar, für mein ganzes Leben. Nie habe er sich in seiner Laufbahn eine Chefposition gesucht oder sich dafür beworben. Sie sind immer zu mir gekommen, betonte er.

Dennoch sei er von Selbstzweifeln geprägt gewesen. Ich habe mir stets die Frage gestellt, ob ich gut genug bin, um ein Orchester anzuführen. Das sei bis ins Alter so geblieben. Wenn Musiker dankbar für seine Anwesenheit waren, habe ihn das sehr beflügelt. Er sah seine Aufgabe darin, dass die Musik möglichst viel sagt und er möglichst wenig.