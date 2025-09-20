Herausforderungen für sprachliche Vielfalt in Kärntner Justiz: Slowenisch als Amtssprache im Fokus

Die zweisprachige Justiz in Kärnten steht vor Herausforderungen. Die Pensionierung eines Gerichtsvorstehers, der Mangel an slowenischsprachigen Richtern und die Forderung nach mehr slowenischer Amtssprache zeigen Handlungsbedarf. Justizministerin Sporrer betont die Sensibilität des Themas und die Notwendigkeit eines behutsamen Vorgehens, während die politische Umsetzung durch fehlende Mehrheiten erschwert wird.

Wie orf.at berichtet, verzeichneten die drei Bezirksgerichte im vergangenen Jahr eine Gesamtzahl von 6.000 abgeschlossenen Verfahren. Diese umfassten ein breites Spektrum, angefangen von Strafsachen und Grundbucheintragungen bis hin zu Exekutionen. Bemerkenswert ist, dass lediglich 42 dieser Verfahren in slowenischer Sprache durchgeführt wurden.

Die Situation wirft Fragen nach der sprachlichen Vielfalt und dem Zugang zur Justiz in Kärnten auf, insbesondere in Regionen mit slowenischer Minderheit. Die geringe Anzahl slowenischsprachiger Verfahren unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Gerichte stellen müssen, um den Bedürfnissen aller Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.\Die bevorstehende Pensionierung des zweisprachigen Gerichtsvorstehers in Bleiburg verschärft die Problematik zusätzlich. Die Suche nach einem adäquaten Nachfolger gestaltet sich aufgrund der spezifischen Anforderungen an die Sprachkenntnisse und die kulturelle Kompetenz als äußerst komplex. In Ferlach werden, aufgrund des Mangels an zweisprachigen Richtern, bei Bedarf Übersetzer hinzugezogen, um die reibungslose Durchführung von Verfahren zu gewährleisten. Bernd Lutschounig, der kürzlich in den Ruhestand getreten ist, betonte in seiner Abschiedsrede am Landesgericht die Notwendigkeit einer Reform. Er kritisierte, dass die kleinen Gerichte die notwendige Spezialisierung des Personals, einschließlich Richterinnen und Richter sowie aller anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zulassen und ihnen keine Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bieten. Lutschounig vertritt die Überzeugung, dass eine moderne Justiz in allen Bereichen professionelle Leistungen erbringen muss und hofft auf eine baldige Umsetzung der Reform. Sein Nachfolger, Manfred Herrnhofer, schlug bereits vor einigen Wochen im ORF-Interview vor, Slowenisch als Amtssprache vor Gericht zu stärken, indem Kompetenzzentren an den Standorten in Klagenfurt, Villach und Völkermarkt eingerichtet werden.\Justizministerin Sporrer betrachtet das Thema als besonders sensibel und betont die Notwendigkeit eines behutsamen Vorgehens. Sie unterstreicht die Bedeutung des Zugangs zur Sprache als Amtssprache für die Bevölkerung und betont die Notwendigkeit von Feingefühl und Sorgfalt bei der Umsetzung. Sie befinde sich bereits in Gesprächen und werde die Angelegenheit weiterverfolgen. Allerdings erfordert eine Änderung im Volksgruppengesetz eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, die sich derzeit nicht abzeichnet. Dies stellt eine erhebliche Hürde für eine schnelle Verbesserung der sprachlichen Situation an den Gerichten dar und verdeutlicht die politischen Herausforderungen, die mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen verbunden sind. Die Debatte über die sprachliche Vielfalt in der Justiz wirft grundlegende Fragen nach der Gerechtigkeit, dem Zugang zum Recht und der Wahrung der sprachlichen Rechte der Minderheit auf. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die Dringlichkeit einer umfassenden Lösung, um sicherzustellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen gleichberechtigten Zugang zur Justiz haben, unabhängig von ihrer Muttersprache





