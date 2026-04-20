Herausforderungen durch steigendes Pensionsalter: Arbeitslosigkeit bei Frauen nimmt massiv zu

Die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters führt in Österreich zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei älteren Frauen. Experten fordern ein Umdenken in der Wirtschaft, um den Verbleib im Erwerbsleben zu sichern.

Seit dem Jahr 2024 vollzieht sich in Österreich eine kontinuierliche Anpassung des Frauen pensionsalters, die jedoch mit einer ambivalenten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt einhergeht. Während einerseits eine erfreuliche Zunahme an erwerbstätigen Frauen in der Alterskohorte der 60- bis 61-Jährigen zu verzeichnen ist, steigt parallel dazu die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Frauen in diesem Alterssegment signifikant an.

Seniorenvertreterinnen und die Alterssicherungskommission warnen nun eindringlich vor den negativen Folgen dieser Entwicklung. Sie betonen, dass der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt für ältere Menschen, die ihre Beschäftigung verlieren, mit massiven Hürden verbunden ist, weshalb ein gezieltes Gegensteuern dringend erforderlich ist. Die nackten Zahlen verdeutlichen die Problematik: Im März 2026 waren 4.670 Frauen im Alter von 60 Jahren arbeitslos gemeldet, was einer Verdreifachung gegenüber dem Jahresbeginn 2024 entspricht. Bei den 61-jährigen Frauen ist der Anstieg sogar noch drastischer, da sich die Anzahl der Arbeitslosen nahezu verzehnfacht hat. Diese Entwicklung führte zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 9,5 Prozent bei den 60-Jährigen beziehungsweise 8,3 Prozent bei den 61-Jährigen, was eine besorgniserregende Annäherung an die ohnehin hohen Quoten bei den über 55-jährigen Männern darstellt. Die Vorsitzende der Alterssicherungskommission, Christine Mayrhuber, spricht in diesem Kontext von Licht und Schatten. Einerseits hat die Erwerbstätigenquote der Frauen in den letzten zwei Jahrzehnten stark zugenommen, da viele Frauen ihre aktive Erwerbsphase freiwillig verlängern. Dennoch bereitet jene Gruppe Sorgen, die aufgrund von Strukturwandel oder betrieblichen Kündigungen ihren Arbeitsplatz verliert. Ein besonders kritischer Faktor ist die Dauer der Arbeitslosigkeit, die bei 60-jährigen Frauen von ehemals 150 auf nunmehr 350 Tage im Durchschnitt angewachsen ist. Bei den 61-Jährigen liegt dieser Wert mittlerweile bei rund 400 Tagen. Diese Dauerarbeitslosigkeit entwertet die berufliche Erfahrung und macht den Wiedereinstieg zu einer komplexen Herausforderung für das Sozialsystem und den Einzelnen. Der demografische Wandel führt dazu, dass mittlerweile über 30 Prozent aller Beschäftigten in Österreich älter als 50 Jahre sind. Dennoch fehlt es an einer strukturellen Strategie, die diesen Erfahrungsschatz effektiv im Betrieb bindet. Angesichts dieser Herausforderungen fordern Ingrid Korosec vom Seniorenbund und Birgit Gerstorfer vom Pensionistenverband einen gemeinsamen Kraftakt von Staat, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ein zentraler Punkt ist die Forderung nach einem Umdenken in den Unternehmen. Die Qualifikation und die individuelle Leistungsfähigkeit sollten maßgebend sein und nicht das Geburtsdatum der Beschäftigten. Im Raum steht ein mögliches Bonus-Malus-System in der Arbeitslosenversicherung, um Anreize für die Beibehaltung älterer Mitarbeiter zu schaffen, wenngleich eine politische Einigung dazu bisher aussteht. AMS-Chef Johannes Kopf setzt hingegen auf alternative Konzepte wie die neue Aktivpension, die Anreize für eine freiwillige Weiterbeschäftigung bieten soll. Sozialministerin Corinna Schumann hat zudem ein Investitionspaket in Höhe von 100 Millionen Euro angekündigt, um durch einen gezielten Maßnahmenmix speziell Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. Ziel ist es, den drohenden Ausschluss älterer Frauen aus dem Erwerbsleben zu verhindern und die Stabilität des Arbeitsmarktes durch eine inklusivere Unternehmenskultur nachhaltig zu stärken





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