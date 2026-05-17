Herausfordernde ESC-Final-Stimmung und surprises im Überblick - Wien.at Live-Blog in Echtzeit

Das große ESC-Finale in Wien steht bevor, und die Favoriten sind bereits klar geben die Wettanbietern. Besonders Finnland mit "Liekinheitin", aber auch Däne Søren Torpegaard Lund mit "Før vi går hjem", Griechenland mit Akylas und "Ferto", Australiens Sängerin Delta Goodrem mit "Eclipse" und Frankreich, Italien und Schweden. Österreich tritt mit "Tanzschein" und Deutschland mit "Fire" an. Alle Entwicklungen und Überraschungen im Wiener liveblog in Echtzeit.

Der große ESC -Finale in Wien steht bevor, und es gibt schon klare Favoriten bei den Wettanbietern. Besonders Finnland wird mit "Liekinheitin" von Linda Lampenius und Pete Parkkonen hoch gehandelt.

Auch Däne Søren Torpegaard Lund mit "Før vi går hjem" und Griechenland mit Akylas und dem Song "Ferto" sind einzuschätzen. Auch Australiens Sängerin Delta Goodrem mit "Eclipse" darf dabei sein. Für Diskussionen sorgt indes weiterhin der rumänische Beitrag "Choke Me" von Alexandra Capitanescu. Österreich tritt mit dem Song "Tanzschein" von Cosmó an, aber derzeit nicht im Spitzenfeld.

Deutschland schickt Sarah Engels mit "Fire" ins Rennen. Neben den Songs stehen auch die neuen Voting-Regeln im Fokus, die bereits jetzt viele Diskussionen entfacht haben. Alle Entwicklungen rund um das ESC-Finale, die Auftritte der Favoriten und die Reaktionen aus Wien gibt es laufend im Liveblog





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