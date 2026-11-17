Die ESA-Sonde Hera ist am Asteroiden Dimorphos angekommen und soll klären, wie stark der Dart-Einschlag von 2022 dessen Umlaufbahn verändert hat.

Die europäische Raumsonde Hera hat den rund elf Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Dimorphos erreicht. Wie Holger Krag, Leiter für Weltraumsicherheit bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA, mitteilte, ist die Mission damit am Schauplatz eines historischen Experiments angekommen. Dort war die NASA-Sonde Dart im September 2022 mit fast 22.000 Kilometern pro Stunde in den Asteroiden gekracht.

Erste Bilder von Dimorphos hat Hera bereits zur Erde geschickt. Weitere Aufnahmen und Erkenntnisse sollen am 25. November präsentiert werden. Krag sagte dazu, was man in den ersten Tagen sehe, sei durchaus vielversprechend, die Wissenschaftler seien Feuer und Flamme.

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Hera untersucht die Folgen des Dart-Einschlags

Die Hera-Sonde soll untersuchen, wie wirksam der gezielte Einschlag von Dart tatsächlich war. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen auf Dimorphos und die Oberfläche des benachbarten Asteroiden Didymos genau zu vermessen. Gesteuert wird die Sonde aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt.

Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist Dimorphos 151 Meter groß. Er ist der Begleitmond des Asteroiden Didymos, der einen Durchmesser von 780 Metern hat. Die europäische Sonde ist der Beitrag Europas zum gemeinsamen Projekt Asteroid Impact Deflection Assessment, kurz AIDA.

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Die ersten Aufnahmen zeigen auf Didymos zahlreiche Felsbrocken, Krater und auffällige Oberflächenstrukturen. Einige davon wirken wie Furchen oder Erhebungen. Nach Angaben des DLR lassen sich aus solchen Details Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Asteroiden ziehen.

Bereits nachgewiesen ist, dass sich die Umlaufzeit von Dimorphos um Didymos um rund 33 Minuten verkürzt hat. Sie liegt nun bei 11 Stunden 23 Minuten. Damit gelang es erstmals, die Bewegung eines Asteroiden durch einen gezielten Einschlag messbar zu verändern.

Warum Masse und Aufprallfolgen entscheidend sind

Die Stärke der Ablenkung lässt sich nur bewerten, wenn die Masse des Asteroiden bekannt ist. Krag erklärte, ohne diesen Wert könne man die Größe der Ablenkung nicht einordnen. Deshalb gehört die Masse zu den zentralen offenen Fragen der Mission.

Eine zweite wichtige Frage betrifft die Wirkung des Aufpralls selbst. Krag wollte wissen, wie sich der Einschlag ausgewirkt hat und wie der Asteroid beschaffen ist. Die Antworten sollen Hinweise liefern, wie sich künftige Ablenkungsmanöver planen lassen.

Beim Aufprall der rund eine halbe Tonne schweren Nasa-Sonde wurde Material von der Oberfläche des kleineren Asteroiden ins All geschleudert. Nach Angaben des DLR könnte ein Teil davon die nur rund einen Kilometer entfernte Oberfläche von Didymos erreicht haben.

Die NASA hatte den Einschlag damals als Beginn einer neuen Ära gewertet. Die Behörde erklärte, die Menschheit könne nun die Möglichkeit haben, sich gegen den Einschlag eines Asteroiden zu schützen.

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Sechs Monate Beobachtung und Ausblick auf Ramses

Die Hera-Sonde wird laut Holger Krag etwa ein halbes Jahr am Asteroiden bleiben. In dieser Zeit soll das gesamte Beobachtungsprogramm abgearbeitet werden. Die Mission kostet 350 Millionen Euro.

Krag erklärte, eine Verlängerung wäre für die Wissenschaft besonders wertvoll. Die Sonde könnte dann sogar noch einen anderen Asteroiden besuchen. Ein Ende der Mission nach dem Beobachtungszeitraum solle möglichst vermieden werden.

Unabhängig davon ist mit Ramses bereits eine Nachfolgemission in Planung. Sie soll im Jahr 2029 den nach ESA-Angaben rund 375 Meter großen Asteroiden Apophis erkunden. Der Brocken fliegt am Freitag, dem 13. April 2029, in nur 32.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei.

Krag zufolge könnten Abwehrsonden vorproduziert werden, damit sie im Ernstfall schnell verfügbar sind. Er sagte, es gebe sogar Überlegungen, solche Sonden im All zu stationieren. Entscheidend sei eine möglichst frühe Reaktion, denn je weniger Zeit bis zu einem Einschlag bleibe, desto größer sei der Aufwand.

Einschläge großer Asteroiden auf der Erde sind extrem selten, können aber schwere Folgen haben. Im Februar 2013 explodierte beispielsweise ein nur 20 Meter großer Himmelskörper über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk. Durch die Druckwelle und splitterndes Glas wurden rund 1500 Menschen verletzt.