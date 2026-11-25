Ipsos-Studie im Auftrag von Helvetia zeigt: 22 Prozent der Österreicher hatten Cybercrime-Erfahrungen. Helvetia warnt vor Risiken bei Discount-Shops.

22 Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung haben bereits direkte negative Erfahrungen mit Cyberkriminalität oder Online-Betrug gesammelt. Diese deutliche Zahl geht aus einer repräsentativen Studie hervor, die Ipsos im Auftrag des Versicherungsunternehmens Helvetia durchgeführte hat. Die Datenerhebung verdeutlicht, wie prevalent digitale Straftaten im Alltag der Konsumenten mittlerweile sind und welche finanziellen Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Die häufigsten Methoden der Cyberkriminellen

Die häufigste Form des Betrugs, die den Befragten unterkam, war die Bezahlung von Waren, die anschließend nicht zugestellt wurden. 45 Prozent der von Cyberkriminalität Betroffenen machten genau diese Erfahrung, was sie zur Nummer eins der Betrugsmethoden macht. Auf dem zweiten Platz liegen Phishing-Angriffe, bei denen 42 Prozent der Opfer berichten, dass Betrüger über gefälschte E-Mails, SMS oder Telefonate versuchten, an sensible persönliche Daten zu gelangen. 24 Prozent gaben an, dass ihre persönlichen Benutzerkonten gehackt wurden.

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Deutliche Unterschiede zeigt die Studie auch bei den Altersgruppen. Bei den 16- bis 29-Jährigen hatten demnach 31 Prozent bereits Erfahrungen mit Cyberkriminalität gemacht. Im Vergleich dazu lagen die 50- bis 59-Jährigen mit 13 Prozent deutlich niedriger. Dies verdeutlicht, dass jüngere Nutzer zwar häufiger online unterwegs sind, aber auch spezifischere Risikoprofile aufweisen. Ältere Generationen scheinen sich zwar seltener in diese Situationen zu begeben, sobald es jedoch zu einem Vorfall kommt, können die Auswirkungen verheerend sein.

Finanzielle Folgen und Schadenshöhe

Auch die finanziellen Folgen können beträchtlich sein, wenn digitale Straftaten erfolgreich sind. 53 Prozent der Betroffenen gaben an, durch einen Cybercrime-Vorfall Geld verloren zu haben. Die genauen Beträge variieren dabei stark, zeigen aber ein klares Muster bei den betroffenen Summen. Bei 38 Prozent der finanziell Geschädigten lag der Verlust zwischen 101 und 1000 Euro. 18 Prozent der Geschädigten verloren laut Studie mehr als 5000 Euro. Bei 11 Prozent lag der finanzielle Schaden sogar über 10.000 Euro.

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Diese hohen Verluste unterstreichen die Notwendigkeit von Vorsicht und präventiven Maßnahmen im digitalen Handel. Besonders die Gruppe, die Verluste von über 10.000 Euro erleidet, zeigt, dass es sich nicht nur um kleine Randfälle handelt. Die Helvetia-Experten betonen, dass die Summen oft durch mehrere kleinere Betrugsversuche oder einen einzigen großen Vorfall zustande kommen. Die statistische Verteilung macht deutlich, dass selbst moderate Betrugsfälle in der Summe massive volkswirtschaftliche Schäden verursachen.

Expertenrat von Helvetia zur Prävention

Hans Stögerer, Vorstand Informationstechnologie bei Helvetia Österreich, warnt insbesondere während großer Rabattaktionen vor betrügerischen Online-Shops. Diese seien teilweise professionell gestaltet und auf den ersten Blick kaum von seriösen Anbietern zu unterscheiden. Ungewöhnlich niedrigere Preise können laut den Empfehlungen ein Warnsignal sein. Gleiches gilt, wenn ein Produkt bei anderen Händlern ausverkauft ist, bei einem unbekannten Online-Shop aber angeblich noch verfügbar ist.

Auch Countdown-Timer, die zum schnellen Kauf drängen sollen, können laut Helvetia auf einen problematischen Anbieter hinweisen. Vor einer Bestellung sollte die Internetadresse genau kontrolliert werden. Auch ein Blick ins Impressum und auf die Rückgabe- und Garantiebedingungen kann helfen. Seriöse Anbieter sollten nachvollziehbare Angaben zum Unternehmen, Kontaktmöglichkeiten, Versandkosten sowie Rückgabe- und Garantiebedingungen machen. Fehlen Impressum, Kontaktdaten oder Allgemeine Geschäftsbedingungen, ist Vorsicht geboten.

Auch bei den Zahlungsarten sollten Kunden aufmerksam sein. Ist ausschließlich eine Zahlung per Vorkasse oder Banküberweisung möglich, sollte man skeptisch werden. Zahlungsmethoden mit Käuferschutz können einen zusätzlichen Schutz bieten. Ändern sich die angebotenen Zahlungsarten während des Bestellvorgangs plötzlich, kann auch das ein Warnsignal sein. Zusätzlich kann es laut den Empfehlungen sinnvoll sein, vor einer Bestellung auf unabhängigen Plattformen nach Erfahrungen mit dem jeweiligen Online-Shop zu suchen. Bereits vorhandene Beschwerden oder Warnungen können Hinweise auf einen problematischen Anbieter liefern.

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Eine sichere Verbindung mit "https" ist zwar wichtig, garantiert allein aber noch nicht, dass es sich um einen seriösen Shop handelt. Die Kombination aus technischer Absicherung und menschlicher Wachsamkeit bleibt der Schlüssel zur Prävention. Die Studie von Ipsos und Helvetia dient dabei nicht nur der Aufklärung, sondern auch der Sensibilisierung für die subtilen Gefahrenzeichen, die bei jedem Online-Kauf auftreten können. Konsumenten werden ermutigt, ihre digitalen Fußabdrücke und Kaufentscheidungen kritisch zu hinterfragen, um finanzielle Einbußen zu minimieren.