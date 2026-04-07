Helmut Fiedler kehrt als Spitzenkandidat nach Neunkirchen zurück

Der ehemalige Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Helmut Fiedler tritt bei der Gemeinderats-Neuwahl in Neunkirchen als Spitzenkandidat der FPÖ an und verspricht eine Rücknahme der Gebührenerhöhungen.

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Mai in Neunkirchen tritt Fiedler, nunmehr auch Geschäftsführer der Landespartei, als Spitzenkandidat für die FPÖ an. Sein Ziel ist klar: Er möchte „Vollzeitbürgermeister von Neunkirchen“ werden und die Geschicke der Stadt in die Hand nehmen. Fiedler verspricht, als „blauer“ Stadtchef die im Vorjahr beschlossenen Gebührenerhöhungen zurückzunehmen, ein Versprechen, das in der lokalen Bevölkerung sicherlich aufmerksam verfolgt wird.\Die Ankündigung von Fiedlers Kandidatur löste in Neunkirchen erwartungsgemäß einiges Aufsehen aus. Der 46-jährige Politiker, der bereits 2020 für die Freiheitlichen in den Gemeinderatswahlkampf zog, kehrt nach einem beruflichen Auslandsaufenthalt, der ihn 2021 aus dem Stadtparlament verabschiedete, in die politische Arena zurück. Seit Juli des Vorjahres ist Fiedler Mandatar im Landtag und seit August leitet er die Geschäftsstelle der Landespartei in St. Pölten. Diese Erfahrung und sein Engagement für die Region spiegeln sich in seiner klaren Absicht wider, als Bürgermeister von Neunkirchen die Verantwortung zu übernehmen und die Stadt aktiv zu gestalten. Sein Comeback signalisiert ein starkes Interesse an der lokalen Politik und dem Wunsch, die Entwicklung der Stadt maßgeblich mitzubestimmen. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie die Bürgerinnen und Bürger von Neunkirchen auf diese Rückkehr reagieren.\Fiedlers Rückkehr in die Kommunalpolitik stellt einen bedeutenden Moment dar. Seine Erfahrungen im Landtag und als Geschäftsführer der Landespartei könnten ihm einen Vorteil im Wahlkampf verschaffen. Die versprochene Rücknahme der Gebührenerhöhungen wird sicherlich ein zentrales Thema im Wahlkampf sein und die Meinungen der Wählerinnen und Wähler teilen. Die FPÖ hat mit Fiedler einen erfahrenen und bekannten Politiker an der Spitze, der sowohl in der Stadt als auch in der Landespolitik etabliert ist. Die bevorstehende Neuwahl verspricht somit spannend zu werden und die politische Landschaft in Neunkirchen nachhaltig zu beeinflussen. Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich die anderen Parteien positionieren und welche Strategien sie entwickeln, um gegen Fiedlers starkes Comeback anzukämpfen. Die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger von Neunkirchen wird am 31. Mai fallen und zeigen, welche politischen Prioritäten in der Stadt gesetzt werden





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