Helmut Fiedler als Spitzenkandidat der FPÖ bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen: „Wir wollen das System ändern“

Helmut Fiedler, Bildungssprecher und Landesgeschäftsführer der FPÖ Niederösterreich, tritt als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen an. Der Politiker kritisiert das politische System und fordert Reformen in Bildung und Finanzpolitik. Eine aktuelle Umfrage zeigt die FPÖ bei 29 Prozent, doch Fiedler ist optimistisch, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Sein Ziel: ein echter Neustart für Neunkirchen.

Helmut Fiedler , Bildungssprecher und Landesgeschäftsführer der FPÖ Niederösterreich, tritt als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen an. Der 1980 geborene Politik er betont: „Ich bin in Neunkirchen geboren und aufgewachsen, es ist meine Heimatstadt.

“ Fiedler war bereits seit 2019 stellvertretender Obmann der FPÖ Neunkirchen und führte die Partei 2020 als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl. Seine politische Laufbahn wurde 2021 durch eine Auslandsverwendung unterbrochen: Als einziger österreichischer Soldat war er im multinationalen Eurocorps in Straßburg stationiert, wo er für die Planung von Auslandseinsätzen in der Zentralafrikanischen Republik und Mali sowie für strategische Planungsgruppen innerhalb von EU und NATO verantwortlich war.

Nach seiner Rückkehr wurde er als Landtagsabgeordneter der FPÖ Niederösterreich angelobt und übernahm die Bereiche Bildung und Rechnungshof. Im April 2026 präsentierte ihn die FPÖ schließlich als Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl in Neunkirchen. Auf der Liste kandidiert auch seine Partnerin, die Lehrerin Manuela Hofer, auf Platz fünf. Im Interview nimmt Fiedler zu brennenden Themen Stellung, darunter die Gemeinderatswahl am 31.

Mai in Neunkirchen, die marode Finanzlage der Bezirkshauptstadt, Ziele für die Landtagswahl 2028, Amok-Drohungen an Schulen und Bildungsreformen. Eine aktuelle Umfrage zeigt die ÖVP in Niederösterreich bei 35 Prozent, die FPÖ bei 29 Prozent. Fiedler äußert sich optimistisch: „Wir arbeiten in NÖ ganz hart daran, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Der Abstand zur ÖVP ist aufholbar, wir wollen mit unserem Spitzenkandidaten Udo Landbauer die Landtagswahl gewinnen.

“ Er fordert eine Richtungsentscheidung: „Weiter wie bisher oder ein echter Neustart. “ Fiedler kritisiert das politische System scharf: „Jahrzehntelang wurden Parteifreunde versorgt – verändert hat sich nichts. Ob SPÖ oder ÖVP – aus meiner Sicht hat sich das System nur farblich verändert, nicht inhaltlich. Wir wollen das System ändern.

Politikergehälter gehören gekürzt, dafür die Gebührenerhöhungen vom Oktober wieder zurückgenommen.

“ Er betont: „Wir werden das verkorkste System ändern und auf solide Beine stellen. Politik muss wieder vernünftig gemacht werden.

“ Der Konflikt mit ehemaligen Parteikollegen, darunter Vizebürgermeister Marcus Berlosnig, beschäftigt den Wahlkampf. Fiedler stellt klar: „Es gibt nur eine FPÖ – und die steht klar auf Bundes- und Landeslinie.

“ Vorwürfe der ÖVP, er nutze Neunkirchen als Sprungbrett, weist er zurück: „Das ist völlig absurd – es geht hier um die Menschen in Neunkirchen. “ Sein Politikstil soll sich deutlich unterscheiden: „Der Bürgermeister gehört dorthin, wo das Leben ist – in Gasthäuser, Vereine und auf den Hauptplatz. “ Bürgernähe und direkter Austausch stehen im Zentrum seines Ansatzes. Fiedler kritisiert die hohe Verschuldung Neunkirchens: „Neunkirchen ist mit rund 32 Mio.

€ sehr stark verschuldet. Auf der Ausgabenseite wurde recht wenig geschraubt und die Einnahmenseite wurde massiv erhöht. Die Bürger sind die Melkkuh des politischen Versagens geworden.

“ In der Bildungspolitik fordert er: „Es braucht dort Veränderung: Mehr Praxis und weniger Theorie. Am Ende der Ausbildung weiß der eine oder andere Volksschullehrer nicht einmal, wie er eine Klasse zu führen hat.

“ Er bekräftigt: „Die Pläne sind von vorne bis hinten nicht durchdacht. Wir haben ein funktionierendes Schulsystem mit einer 4-jährigen Volksschule. Dabei soll es auch bleiben. Ganz klar ,Ja‘ zur Sonderschule. Und ein eigenständiger Studiengang für Sonderpädagogik muss wieder kommen.





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