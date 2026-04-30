Hell’s Kitchen in Charkiw: Eine Küche im Herzen des Krieges

Eine Freiwilligenküche in Charkiw versorgt seit über vier Jahren Soldaten, Krankenhäuser und Bedürftige mit Mahlzeiten und symbolisiert den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt in der Ukraine.

Als Jegor Horoschko an die Anfänge der Küche zurückdenkt, schüttelt er ungläubig den Kopf. Damals, in den ersten Krieg stagen, kauften sie eine Knetmaschine von einem Mann, um mehr Brot backen zu können, während Charkiw permanent unter russischem Feuer lag.

Während andere versuchten, die Stadt zu verlassen, luden sie dieses Gerät ins Auto. Horoschko, eigentlich IT-Fachmann, beschreibt die Situation als verrückt: Explosionen ringsum, und sie packen eine Knetmaschine ein! Doch genau solche Taten trugen dazu bei, dass die Ukraine in jenen Tagen nicht fiel. Viele einfache Ukrainer gingen erhebliche Risiken ein und halfen bei der Verteidigung des Landes, was eine Sternstunde der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation darstellte.

Jegor und seine Mitstreiter brachten die Knetmaschine in eine behelfsmäßige Küche, wo sie Brot und warme Mahlzeiten für Soldaten zubereiteten. Mehr als vier Jahre und 1525 Tage sind seitdem vergangen, in denen der Ofen von „Hell’s Kitchen“ – auf Ukrainisch „Pekelna Kuhnia“ – ununterbrochen in Betrieb ist. Der Name, inspiriert vom New Yorker Stadtviertel oder der Kochshow von Gordon Ramsay, spiegelte die Stimmung in Charkiw zu Kriegsbeginn wider.

Ursprünglich versorgte die Küche die Armee mit Essen, heute liegt der Fokus auf Essenslieferungen an Krankenhäuser, die unter finanziellen Engpässen leiden. Nahrhaftes Essen ist besonders wichtig für Kinder, Binnenvertriebene und Militärangehörige. Die Küche wird durch die Arbeit ukrainischer und internationaler Freiwilliger betrieben, wodurch das Budget von rund 13.000 Euro pro Monat geschont wird. Die Österreichische Botschaft Kyjiw hat das Projekt bereits unterstützt.

Das Kellerlokal ist ein Zentrum der Aktivität: Menschen schälen Kartoffeln, bereiten Salat zu, putzen Fisch und hacken Fleisch. 35 Kilo Hecht, eine Spende, werden verarbeitet. Die Küchenchefin Olha kocht nach Hausrezepten, um 1200 Mahlzeiten pro Tag für mehrere Krankenhäuser zuzubereiten. Die Zubereitung großer Mengen ist kein Problem, sie multiplizieren einfach die Rezepte. Vera wiegt Brotteig ab, um Paljanytsja, ein traditionelles ukrainisches Brot, zu formen, dessen korrekte Aussprache einst russische Invasoren zum Scheitern brachte.

Das Projekt wird auch durch ausländische Freiwillige aus den USA, Australien, Slowakei, Polen und anderen Ländern unterstützt. Sie bleiben unterschiedlich lange, von einer Woche bis zu mehreren Monaten. Die Freiwilligenarbeit wird als Arbeit des Herzens beschrieben. Am späten Vormittag werden die Mahlzeiten in Plastikbehälter gefüllt und für den Transport vorbereitet. Die Krankenhäuser loben das Essen, besonders aber das Brot





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