Helga Krismer wurde mit über 85 Prozent zur Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich wiedergewählt. Sie stellt klare Forderungen an ÖVP und SPÖ zur Koalitionsbildung vor der Landtagswahl.

Helga Krismer sicherte sich bei der Wahl zur Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich eine klare Mehrheit von 85,12 Prozent der Delegiertenstimmen. Dieser Entscheid fiel am Sonntag während des 45. ordentlichen Landeskongresses in Gumpoldskirchen im Bezirk Mödling. Die 57-jährige Politikerin tritt damit zum dritten Mal als Nummer eins ihrer Partei in die kommende Landtagswahl in Niederösterreich, die voraussichtlich im Jahr 2028 stattfinden wird.

Krismer festigt Führungsposition der Partei

Helga Krismer blickt auf eine langjährige politische Laufbahn in der Region zurück. Sie sitzt bereits seit dem Jahr 2003 im Niederösterreichischen Landtag. Seit 2015 bekleidet sie das Amt der Landessprecherin und ist zudem die langjährige Klubobfrau ihrer Fraktion. Ihre Wiederwahl unterstreicht die Stärke ihrer Position innerhalb der Partei und ihre Erfahrung in der Landtagspolitik. Mit diesem Mandat führt sie das Team an, das die Grünen bei der kommenden Wahl repräsentieren wird.

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Schwerpunkte Zukunft und klare Forderungen an Koalitionspartner

Während ihrer Rede richtete Helga Krismer eine deutliche Ansage an die politischen Gegner ÖVP und SPÖ. Sie betonte, dass die Menschen in Niederösterreich ein Recht auf eine gute Zukunft hätten. Zu ihren politischen Prioritäten zählen der Klimaschutz, die Sicherung eines leistbaren Lebens und eine verlässliche Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig forderte sie beide großen Parteien auf, vor der Landtagswahl transparent zu machen, mit wem sie danach regieren wollen.

Koalitionsdebatte und Rolle der FPÖ

Helga Krismer wies darauf hin, dass sowohl eine blau-schwarze als auch eine blau-rote Koalition denkbar sei. Die Grünen fordern daher eine klare Antwort darauf, ob die ÖVP oder die SPÖ den FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer zum Landeshauptmann wählen würden. Diese offene Frage stellt sie als zentrales Thema in den Wahlkampf. Sie will verhindern, dass unsichere oder kurzfristige Regierungsformen das Land bestimmen.

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Politische Ausrichtung und Teamführung

Unter dem Motto "Bitte einsteigen - Richtung Zukunft!" schwor Helga Krismer ihre Partei auf den kommenden Wahlkampf ein. Sie erklärte, dass sie als Spitzenkandidatin kandidiere, weil sie an die Zukunft Niederösterreichs glaube. Ihr Ziel ist es, das Land nicht jenen zu überlassen, die laut ihrer Aussage nur verwalten, jammern und Chaos verbreiten. Sie positioniert die Grünen als Stimme für ein gutes und faires Leben in der Region.

Ausblick auf die kommende Wahlkampfkampagne

Niederösterreich brauche laut Helga Krismer wieder Mut, Zuversicht und eine Politik, die den Menschen Lust auf Zukunft mache. Mit einem motivierten Team plant sie, die Grünen als treibende Kraft für positive Veränderungen zu positionieren. Die Weichen für die kommende Landtagswahl wurden damit bei diesem Kongress in Gumpoldskirchen eindeutig gestellt. Helga Krismer übernimmt die Führung mit dem Anspruch, eine stabile und zukunftsorientierte Politik für das Land zu gestalten.