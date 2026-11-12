Heiratsplattform Zefaaf in Bosnien: Sipima ermittelt gegen Gründer Tarek bin Zahw

Die bosnische Heiratsplattform Zefaaf und ihr Gründer Tarek bin Zahw stehen unter Scharfer Kritik und Untersuchung durch die Sipima. Ein Instagram-Video löste den Verdacht auf Menschenhandel aus.

Die im Ausland agierende Heiratsplattform Zefaaf löst seit Kurzem heftige Kontroversen in Bosnien-Herzegowina aus, die nun offizielle Ermittlungen der Behörden nach sich ziehen. Der Auslöser dieser Entwicklung ist ein auf Instagram veröffentlichtes Video des Plattform-Gründers Tarek bin Zahw, der in einem Kaffeehaus in der Hauptstadt Sarajevo auftrat. In der Aufnahme bewarb er bosnische Frauen als potenzielle Ehefrauen für muslimische Männer aus Übersee, wobei er spezifische physische Merkmale hervorhob und stereotype Rollenbilder propagierte. Diese öffentliche Präsentation stieß auf breiten Widerstand in der Gesellschaft und führte dazu, dass die staatliche Sicherheits- und Schutzbehörde Sipima nun tätig wird.

Kritik am Video von Tarek bin Zahw

Der Fokus der Empörung lag auf den Inhalten des Videos, in dem bin Zahw die physischen Eigenschaften der Frauen detailliert beschreibt. Er lobte deren blaue Augen, das europäische Aussehen und das Tragen eines Hijab, während er gleichzeitig betonte, dass sie stark, aufrichtig und loyal seien. Insbesondere Frauen aus der nordbosnischen Stadt Bihać wurden hervorgehoben, die angeblich nach Sarajevo zum Studium kommen, dort nach Ehemännern suchen und anschließend in der Hauptstadt bleiben wollen. Die Frauen würden sich zudem um ihre Kinder und Ehemänner kümmern, hieß es in der werbenden Ansprache. Viele Nutzer in den sozialen Medien reagierten entsetzt, da sie die Frauen dadurch auf ihr Aussehen reduzierten und zu Objekten degradieren sahen. Einige Kommentatoren warfen der Plattform sogar direkt Menschenhandel vor, was die Debatte weiter anheizte.

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Distanzierung des Kaffeehauses

Nicht nur die breite Öffentlichkeit, sondern auch der Veranstaltungsort des Videos distanzierte sich scharf von den Äußerungen. Das Kaffeehaus in Sarajevo, in dem die Aufnahme entstand, erklärte öffentlich, dem Inhalt des Beitrags nicht zuzustimmen. Man betonte, dass der Gründer Tarek bin Zahw keine Erlaubnis zum Filmen gegeben worden sei. Die Betreiber des Lokals gaben an, das Video aus dem Netz entfernen zu lassen und den Chef der Plattform sowie die Plattform selbst bei den zuständigen Behörden anzeigen zu wollen. Diese klare Positionierung sollte die Unvereinbarkeit des Handelns der Plattform mit den Werten des Geschäftsunternehmens unterstreichen. Zusätzlich meldeten sich Plattformen wie das kroatische Onlineportal Index, dass die Kommentarfunktion unter mehreren Beiträgen von Zefaaf inzwischen deaktiviert worden sein soll, um weitere negative Resonanz zu unterbinden.

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Geschäftsmodell und Dienstleistungen

Die Plattform Zefaaf richtet sich speziell an muslimische Männer, die gemäß den Regeln der Scharia heiraten möchten. Für ihren spezifischen Service Heirate aus Bosnien berechnet die Plattform ein Entgelt von 500 Euro. Zu diesen bezahlten Dienstleistungen gehören die Organisation von Treffen mit den Frauen sowie deren Familien. Zudem bietet Zefaaf Unterstützung bei Visumanträgen an, was die internationale Ausrichtung des Geschäftsmodells unterstreicht. Die Betreiber weisen jedoch explizit darauf hin, dass ein Treffen mit den Frauen in Bosnien keine garantierte Hochzeit bedeute. Trotz der anhaltenden Vorwürfe des Menschenhandels und der Ausbeutung von Frauen weist die Plattform diese Anschuldigungen entschieden zurück. Tarek bin Zahw argumentiert, man wolle lediglich heiratswillige, erwachsene Muslime zusammenbringen und gleichzeitig die Geschichte, Natur und Bevölkerung Bosniens einer internationalen Öffentlichkeit präsentieren.

Ermittlungen der Sipima und Bürgerinitiative

Tatsächlich ist die Heiratsplattform nun im direkten Fokus der staatlichen Ermittlungsbehörden geraten. Laut bosnischen Medien hat die staatliche Ermittlungs- und Schutzbehörde Sipima aufgrund der bestehenden Vorwürfe ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese Maßnahme geht auf eine offizielle Anzeige von Ervin Čustović zurück, der als Mitglied der informellen Bürgerinitiative Košnica tätig ist. Čustović hat den Behörden öffentlich zugängliche Ankündigungen der Plattform übermittelt und darum gebeten, die Aktivitäten von Zefaaf genau zu untersuchen. Dieses Vorgehen signalisiert, dass die bosnischen Behörden den ernsten Charakter der Vorwürfe, insbesondere jene des potenziellen Menschenhandels, nicht ignorieren werden. Die weiteren Schritte und Ergebnisse der Ermittlungen werden die Zukunft der Plattform maßgeblich beeinflussen und möglicherweise zu strengeren Regulierungen im Bereich der interkulturellen Vermittlungsdienste führen.