Heimische Landwirtschaft in der Krise: Bauernbund fordert Unterstützung und weniger Bürokratie

Steigende Kosten, sinkende Preise und Trockenheit bedrohen österreichische Bauern. Der Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf spricht von einer existenzbedrohenden Lage und fordert politische Maßnahmen.

Steigende Kosten für Düngemittel, Futter und Energie gepaart mit sinkenden Erzeugerpreise n für landwirtschaftliche Produkte setzen die heimische Landwirtschaft unter enormen Druck. Dazu kommt eine anhaltende Trockenheit in vielen Regionen, die die Ernteerträge zusätzlich schmälert.

Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf beschreibt im Interview mit krone.tv die Lage als mehr als angespannt. Für viele Betriebe sei die Situation bereits existenzbedrohend. Pernkopf fordert daher von der Politik weniger Bürokratie und mehr finanzielle Unterstützung für die Bauern. Gleichzeitig verlangt er strengere Regeln für Billigimporte aus dem Ausland, die den heimischen Landwirten das Leben schwer machten.

Die Diskussion um diese Probleme findet auch im Kontext der aktuellen politischen Situation der ÖVP und der andauernden Dürre statt. Die Beiträge der User auf der Plattform geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion wieder.

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