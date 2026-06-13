Heidi Klums gescheitertes Roblox-Spiel: Ein fast einmillionenschwerer Flop mit.body-positiver Botschaft

In einem Podcastinterview gesteht Topmodel und Unternehmerin Heidi Klum, dass ihre Investition von fast einer Million Euro in ein eigenes Roblox-Modespiel am Ende nicht funktionierte. Angeregt durch die Sorge ihrer Tochter über unrealistische Körperbilder in bestehenden Spielen, wollte Klum ein inklusiveres Spiel schaffen, das Nutzern ermöglicht, Models nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Trotz der positiven Intention und hoher Kosten fand das Spiel keine breite Akzeptanz.

Das Supermodel investierte in ein Computerspiel , das am Ende nicht funktionierte. Die Motivation dahinter war allerdings eine ganz noble Motivation.ist eine der erfolgreichsten deutschen Unternehmerin nen in den USA.

Mit ihrer Show Germany's Next Topmodel sitzt sie seit 20 Jahren auf dem Chefsessel, und auch in Amerika zählt die 53-Jährige längst zur A-Liga der Stars. Doch selbst bei jemandem wie ihr läuft nicht immer alles rund. In einem aktuellen Podcast-Interview offenbarte die Ehefrau von Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (36), dass sie einst einen Deal eingegangen ist, den sie am Ende bitter bereuen musste.

Wie bunte.de berichtet, hat Klum im OMR-Podcast verraten, dass sie fast eine Million in ein eigenes Spiel auf der Online-Plattform Roblox investiert habe. Doch das Projekt scheiterte. Der Anstoß kam von Tochter Lou (16). Diese war auf Roblox auf ein Fashion-Spiel gestoßen, bei dem alle Models extrem schlank gewesen seien.

Wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, dass Body Positivity wichtig ist und dass alle gerne gesehen werden möchten, erklärte Klum ihre Bedenken. Ihre Lösung: ein eigenes Spiel, bei dem Nutzer Details wie Körpergröße, Statur, Haar- und Hautfarbe der Models selbst auswählen können. Ich wollte, dass man den Menschen oder die Person, die dann am Catwalk läuft, dass du die dir so zusammenbauen kannst, wie du möchtest, so das Model. Der Entwicklungsprozess sei allerdings schweineteuer gewesen, so die Geschäftsfrau.

Eine breite Masse konnte sie mit dem fertigen Produkt jedoch nicht erreichen. Klum musste schweren Herzens die Reißleine ziehen: Es hat am Ende nicht so wirklich funktioniert, was auch schade ist. Trotz der noblen Absicht bleibt das Roblox-Spiel ihr größter geschäftlicher Flop





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