Heidi Klum teilt ihren Geheimtipp gegen die Hitze am Strand

Das Topmodel verrät, wie sie sich in heißen Sommertagen am Strand verhält und gibt einen Tipp, der nicht jedem gefällt. Außerdem spricht sie über ihre Strategie, wenn Paparazzi sie in freizügigen Momenten erwischen könnten.

Designer schaut auf Heidis Brüste: Fließt Milch raus. Doch nicht nur die Mode stand im Mittelpunkt. Klum plauderte offen über ihre Strategie für heiße Sommertage und verrät ihren ganz persönlichen Geheimtipp gegen die Hitze am Strand .

Ich gebe den Tipp: Zieht gar kein Oberteil an, nur die kleine Hose. Das mag ja nicht jeder, erklärte das Model laut rtl.de mit einem Augenzwinkern. Für Heidi ist die freizügige Variante seit jeher selbstverständlich. Das Topmodel packt am Strand genauso wie viele andere: Wir sind so richtig typisch deutsch auch.

Ich sage immer, wenn wir zum Strand gehen, wir sehen immer aus wie die bepackten Esel, scherzt sie über ihre Strandausstattung inklusive Kühltasche. Und wie geht Heidi mit Paparazzi um, die sie in freizügigen Momenten erwischen könnten? Ganz entspannt: Das Ding ist, du siehst die ja auch nicht immer. Also willst du dein Leben auch immer so leben, dass du denkst: Ist jetzt hier einer? Ihr Ehemann Tom Kaulitz findet die bikinistreifenfreie Zone übrigens besonders attraktiv





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