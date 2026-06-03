Heidi Klum präsentiert ihren Halloween-Kalender

Heidi Klum hat gemeinsam mit dem Süßwarenhersteller Hitschies einen Halloween-Kalender entwickelt. Der Kalender enthält 31 Tage voller Süßigkeiten und gruseliger Überraschungen. Klum ist eine große Fan von Halloween und hat sich gemeinsam mit Hitschies auf den Markt getan.

Heidi Klum präsentiert ihr neuestes Projekt: einen Halloween-Kalender . Der Kalender enthält 31 Tage voller Süßigkeiten und gruseliger Überraschungen. Klum ist eine große Fan von Halloween und hat sich gemeinsam mit dem Süßwarenhersteller Hitschies auf den Markt getan.

Der Kalender wird von Fans bereits mit großer Begeisterung aufgenommen. Heidi Klum ist nicht nur ein Topmodel, sondern auch eine geschäftstüchtige Frau, die ihre Leidenschaft für Halloween in einem lukrativen Geschäft umgesetzt hat. Der Kalender enthält ungewöhnliche Weingummis wie saure Gurken und pfeffrige Sorten, die von Heidi Klum selbst entworfen wurden. Die Zusammenarbeit zwischen Klum und Hitschies freut die 53-Jährige sehr, da zwei ihrer Lieblingsdinge verbindet: Halloween und Süßigkeiten





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