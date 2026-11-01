Heidi Klum Halloween 2023 Kostüm riesige Hand New York Party

Heidi Klum verwandelt sich in eine gigantische Hand für ihre legendäre Halloween-Party in New York. Details zum spektakulären Kostüm, den Gästen und Hintergründen.

Das Supermodel Heidi Klum hat ihre legendäre Halloween-Party in New York mit einer spektakulären Verwandlung eröffnet. Sie stellte sich selbst als gigantische, abgerissene Hand dar, was die Anwesenden und die Presse zunächst irritierte. Die Feierlichkeiten fanden im mondänen Restaurant Cathédrale im New York er East Village statt.

Spektakuläres Kostüm als riesige Hand

Das Kostüm, das Klum trug, war aufgrund seiner enormen Größe ein wahres Kunstwerk. Die Beine der Gastgeberin steckten in den Mittel- und Ringfingern der riesigen Plastikhandschuhe. Diese Finger waren mit langen, rot lackierten Nägeln verziert, die zur makaberen Ästhetik beitrugen. Das Gesicht von Klum blickte aus einer fleischigen Öffnung heraus, die sich direkt neben einer klaffenden Wunde befand.

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Aus dieser Wunde ragten künstlich hergestellte Knochen und Sehnen heraus, was dem Ganzen einen besonders gruseligen Effekt verlieh. Auf dem roten Teppich in New York fügte Klum dem Spektakel further bei, indem sie etwas Kunstblut spuckte. Zugleich streckte sie der anwesenden Presse ihre blutrote Zunge entgegen, um das schaurige Bild perfekt abzurunden.

Wegen der massiven Ausmaße des Kostüms wurde Heidi Klum direkt im Laderaum eines kleinen Lasters vorgefahren. So konnte sie ungehindert zum Veranstaltungsort gelangen, ohne dass ihre Transformation vorzeitig enthüllt wurde. Die Inspiration für dieses Jahr stammt von ihrer eigenen linken Hand, wie sie bei ihrer Ankunft erklärte.

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Hintergründe und Vorbereitung des Outfits

Klum sagte zu ihrer mittlerweile legendären Party, dass sie sich gefragt habe, wie sie ihren Körper in diese Hand hineinbekommen könne. Bereits Stunden vorher postete sie kleine Einblicke in ihre zeitaufwendige Verwandlung auf sozialen Medien. Wie jedes Jahr wurde vor der Party emsig gerätselt, mit welcher Verkleidung das Model die Gäste überraschen würde.

Das Interesse der Öffentlichkeit weiß die Unternehmerin meisterhaft zu bedienen. Sie postete Bilder von Gegenständen, die an Gedärme erinnerten, und verband einige ihrer Tipps auf das Kostüm mit einer Werbepartnerschaft. Der kreative Kopf hinter vielen ihrer Verwandlungen ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino. Er schuf auch das diesjährige Meisterwerk der Hand-Verkleidung.

Für die Verwandlung gibt Klum alles und sitzt viele Stunden in der Maske. Sie trägt sogar eine Windel, wenn das Kostüm den Toilettengang auf absehbare Zeit unmöglich macht. Sie versuche immer, so lange wie möglich in den aufwendigen Kostümen auszuharren. Dies ermöglichte es ihr, möglichst vielen Gästen noch ein Erinnerungsfoto mit den einzigartigen Kreationen zu ermöglichen.

Gäste und Fehlt von Ehemann Tom Kaulitz

Fester Bestandteil der Kostüme war in den Vorjahren oft Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu Klums Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Dieses Jahr ist er jedoch nicht dabei. Im Podcast "Kaulitz Hills" kündigte er gemeinsam mit seinem Bruder Bill an, dass beide wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party sein können.

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Klum sagte dem Magazin "Bunte", dass sie Tom Händchen halten würde, sowohl an Halloween als auch beim Tourauftakt. Allerdings könne man nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Im Kostüm kam er aber dennoch auf eine Art vor. Wie ihre echte Hand trug auch die Kostümhand das Tattoo mit dem Namen ihres Mannes sowie den Verlobungs- und den Ehering.

Party-Atmosphäre und historische Entwicklung

Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst kleine Meisterwerke der Verwandlungskunst. Sie trat schon einmal als dicker Anglerwurm auf, als die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg.

Die Party ist ein aufwendig inszeniertes und von großen Marken gesponsertes Promiereignis. Zu den Gästen gehören regelmäßig internationale Stars aus der Film-, Musik- und Modebranche. In diesem Jahr waren etwa die US-Schauspieler Kyle MacLachlan von "Twin Peaks" und Neil Patrick Harris von "How I Met Your Mother" unter den Gästen.

Auch Tochter Leni Klum war anwesend und kam als Miss Piggy verkleidet. Bereits am Donnerstagabend lud Heidi eine kleine Gruppe von Gästen in ihre Pizzeria im New Yorker Nobelviertel Soho ein. Dort erschien die Gastgeberin noch nicht im Kostüm, sondern in einem orangefarbenen Kleid und schwarzen Stiefeln, den klassischen Halloween-Farben.