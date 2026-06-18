Heiße Nächte durchgemacht? Drei einfache Tricks für erholsamen Schlaf bei hohen Temperaturen

Wenn die Hitze auch nachts nicht nachlässt, wird Schlafen zur Qual. Doch mit einfachen Maßnahmen lässt sich die Schlafqualität bei hohen Temperaturen deutlich verbessern. Drei praktische Tipps helfen, auch in heißen Nächten erholsam zu ruhen.

Kaum ist das Licht aus, beginnt das große Herumwälzen. Hohe Temperaturen machen erholsame Nächte oft zur Herausforderung. Was dich einschlafen lässt, ist bei Hitze kaum zu denken.

Stattdessen wälzt man sich von einer Seite auf die andere, wacht schweißgebadet auf und zählt die Minuten bis zum Morgen. Auch wenn sich hohe Temperaturen nicht einfach abschalten lassen, gibt es drei einfache Tricks, mit denen heiße Nächte deutlich erträglicher werden. Ein erster Tipp bezieht sich auf die Abenddusche: Sie sollte lauwarm sein, um den Körper nicht zusätzlich anzuregen. Wer sich danach nicht vollständig abtrocknet, profitiert vom kühlenden Verdunstungseffekt auf der Haut und fühlt sich länger angenehm frisch.

Alternativ können auch kaltes Wasser über den Oberkörper gegossen oder ein kühles Fußbad genommen werden, um die Körperkerntemperatur zu senken. Eine weitere Maßnahme ist die Vorbereitung der Bettwäsche. Dazu kann die Bettdecke morgens etwa zu einem Drittel mit Wasser gefüllt und ins Gefrierfach gelegt werden. Am Abend dient sie dann als praktische Kühlhilfe im Bett und sorgt für angenehme Erfrischung während des Schlafs.

Zusätzliche Abkühlung bringt eine kleine Sprühflasche mit Wasser, die griffbereit neben dem Bett steht. Ein paar Sprühstöße auf Arme, Beine oder das Gesicht wirken Wunder. Ernährung und Trinkverhalten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: Alkohol mag zunächst müde machen, verschlechtert aber die Schlafqualität deutlich. Ähnliches gilt für koffeinhaltige Getränke am späten Abend.

Bei der abendlichen Mahlzeit gilt: Weniger ist oft mehr. Schwere, fettige oder scharf gewürzte Speisen belasten den Organismus und können die Wärmeproduktion des Körpers zusätzlich ankurbeln. Leichte Gerichte mit viel Gemüse und Obst sind die bessere Wahl. Zusätzlich sollte die Schlafumgebung angepasst werden: Tagsüber sollten die Fenster verschlossen bleiben, um die Hitze fernzuhalten.

In den kühleren Morgen- und Abendstunden kann konsequent gelüftet werden. Eine kühle Dusche vor dem Schlafengehen oder das Tragen von leichter, atmungsaktiver Kleidung aus Naturfasern helfen ebenfalls, die Nacht besser durchzuschlafen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schlaf Hitze Sommer Tipps Gesundheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drei Messi-Tore zum WM-Auftakt: Argentinien besiegt Algerien mit 3:0Lionel Messi stellt mit nun 16 WM-Treffern den Rekord des Deutschen Miroslav Klose ein. Er legt in seinem 200. Länderspiel auch gegen den Franzosen Kylian Mbappe vor, der bei 14 WM-Toren hält. Es...

Read more »

Heftige Hitzewelle über Europa: Experten warnen vor extremen Temperaturen und UnwetternEine massive Hitzewelle trifft Europa, besonders Frankreich steht im Zentrum mit Temperaturen weit über 30 Grad. Meteorologen warnen vor Rekordhitze bis zu 40 Grad und einer erhöhten Unwettergefahr durch Gewitter und Hagel. Die Hitzewelle könnte bis Ende Juni anhalten.

Read more »

Die Temperaturen schießen nach oben: So heiß wird es jetzt in VorarlbergVorarlberg steht eine heiße Wetterphase bevor. Nach Hitzewarnungen in der Schweiz steigen die Temperaturen auch hierzulande bis zum Wochenende auf über 30 Grad, am Sonntag sind regional bis zu 35 Grad möglich.

Read more »

'Beispiellose Temperaturen' – Wetter wird immer ärgerJetzt wird es richtig hart: Der noch junge Sommer dreht richtig auf und bringt Europa eine beispiellose Hitzewelle – heftige Unwetter inklusive.

Read more »