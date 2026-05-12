Heftiges Unwetter in Friedersbach - Starkregen und Hagel verwüsten Felder und Straßen

Ein starkes Unwetter hat am Montag Friedersbach heimgesucht. Innerhalb weniger Minuten fielen enorme Regenmengen, begleitet von Hagel, und verursachten Überschwemmungen, Murenabgänge und blockierte Straßen. Die Einsatzkräfte sind weiterhin mit der Aufräumarbeit beschäftigt.

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Falls du nicht weißt, wie das geht, bieten dir die folgenden Links Unterstützung: Ein heftiges Unwetter stürzte am Montag über Friedersbach herein. Gegen 16.30 Uhr fielen innerhalb kürzester Zeit außergewöhnlich hohe Regenmengen. Der Starkregen wurde von Hagel begleitet. Laut Einsatzkräften fielen in kurzer Zeit etwa 50 bis 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Die Folgen waren schnell erkennbar: Felder wurden verwüstet, Dachrinnen und Abwasserkanäle füllten sich mit Eis, Wasser und Schlamm. Lokal kam es in mehreren Bereichen zu Überschwemmungen. Besonders schwierig war die Situation auf den Zufahrtsstraßen. Eis, Erde und Geröll machten einzelne Abschnitte unpassierbar.

Mit einem Teleskoplader wurden die Straßen nach und nach geräumt. Auf der B38 gab es im Bereich der östlichen Ortsausfahrt von Friedersbach aufgrund der enormen Wassermengen und Eismassen einen Murenabgang. Mehrere Keller und Hallen standen unter Wasser und wurden von den Einsatzkräften gemeinsam ausgeräumt und gereinigt. Nach dem Abklingen des Unwetters begann die aufwendige Beseitigung der Schäden.

Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die Folgen des Starkregens auch in den kommenden Tagen noch viele Stunden Arbeit verursachen werden





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