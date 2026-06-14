Heftige Szenen in Wiener Supermarkt: Tatverdächtige beißt Mitarbeiter und wird wieder freigelassen

Zwei Frauen versuchten in einem Wiener Supermarkt zu stehlen. Bei der Festnahme eskaliert die Situation, eine Bissverletzung ist die Folge. Eine Tatverdächtige wird wieder freigelassen, gegen die andere wird gefahndet.

In der Wiener Landstraße kam es am Samstagvormittag zu einem tumultartigen Vorfall in einem Supermarkt. Zwei Frauen werden beschuldigt, Waren im Wert von etwa 150 Euro gestohlen haben zu wollen.

Als sie mit gefüllten Einkaufstaschen den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen, wurden sie von Mitarbeitern des Marktes gestoppt. Was folgte, war eine heftige körperliche Auseinandersetzung. Eine der Tatverdächtigen riss sich los, ließ ihre Tasche fallen und flüchtet ohne Diebesgut aus dem Geschäft. Die zweite Frau, eine 35-jährige slowakische Staatsbürgerin, zeigte sich aggressiv und weigerte sich, den Anweisungen der Angestellten Folge zu leisten.

Im Verlauf des Gerangels biss sie einem Mitarbeiter in den Arm, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Die herbeigerufene Polizei, konkret die Polizeiinspektion Fiakerplatz, nahm die 35-Jährige vorläufig fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie keinen festen Wohnsitz in Österreich nachweisen konnte. Des Weiteren war sie bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich aufgefallen.

Trotz dieser Umstände wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Fahndung nach der flüchtigen Komplizin läuft





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