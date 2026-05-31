Heftige Gewitter beenden Hitzewelle in der Schweiz und erreichen Vorarlberg

Nach tagelanger Hitze bringt eine Kaltfront am Sonntagnachmittag heftige Gewitter, Hagel und Starkregen in die Schweiz. Besonders im Kanton Bern gab es bereits starken Hagel. Die Unwetterfront zieht weiter ostwärts und könnte Vorarlberg bereits am frühen Abend treffen. Mit dem Gewitter kommt auch ein deutlicher Temperaturrückgang.

Nach mehreren Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen haben am Sonntagnachmittag erste heftige Gewitter Teile der Schweiz erfasst. Besonders im Kanton Bern gingen bereits kräftige Hagel schauer nieder.

Die Unwetterfront zieht nun weiter ostwärts und könnte Vorarlberg bereits am frühen Abend erreichen. Die Hitzewelle in der Schweiz findet am Sonntag ein abruptes Ende. Eine Kaltfront sorgt seit den Nachmittagsstunden für teils kräftige Gewitter, Starkregen und Hagel. Besonders betroffen waren zunächst Regionen im Westen des Landes sowie Teile des Kantons Bern, wo laut Medienberichten bereits größere Hagelkörner niedergingen.

Für einzelne Gebiete wurden hohe Gewitterwarnstufen ausgegeben. Neben Hagel sind auch kräftige Windböen und intensive Regenschauer möglich. In einigen Regionen werden Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern erwartet. Die Gewitterlinie verlagert sich derzeit weiter in Richtung Osten und damit auch in Richtung Vorarlberg.

Nach aktuellem Stand könnten erste Schauer und einzelne Gewitterzellen das westliche Landesgebiet bereits gegen Abend erreichen. Vor allem im Rheintal, im Walgau sowie in den Bergregionen muss im weiteren Verlauf des Abends mit lokalen Gewittern gerechnet werden. Dabei sind kurzzeitig kräftiger Regen, stürmische Böen und vereinzelt auch kleiner Hagel nicht ausgeschlossen. Mit dem Durchzug der Kaltfront endet auch die jüngste Hitzephase.

Während am Sonntag vielerorts noch Temperaturen um die 30-Grad-Marke gemessen werden, gehen die Werte zu Wochenbeginn deutlich zurück. Bereits zur Wochenmitte werden in vielen Regionen nur noch rund 20 Grad erwartet





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