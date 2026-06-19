Heftige Debatte über das EU-Budget 2028-2034: Österreich fürchtet höhere Nettozahlungen

Die Verhandlungen zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen für 2028-2034 sind in Brüssel angelaufen. Österreich als Nettozahler pocht auf eine Obergrenze und lehnt neue Steuerabgaben ab, während die Kommission ein Billionen-Paket plant. Die Fronten verlaufen entlang der üblichen Geber- und Nehmer-Länder.

In Brüssel wird derzeit intensiv über das EU-Budget für den Zeitraum 2028 bis 2034 verhandelt. Für Österreich zeichnen sich dabei ungünstige Entwicklungen ab. Im Mittelpunkt der Gespräche steht das umfassende Finanzpaket der Europäischen Union für die nächste mehrjährige Finanzperiode, das insgesamt auf etwa zwei Billionen Euro anwachsen soll - damit wäre es das größte Budget in der Geschichte der EU.

Die Kommission möchte dieses hohe Volumen unter anderem durch neue Eigenmittel finanzieren, um die Mitgliedstaaten nicht mit höheren direkten Beiträgen belasten zu müssen. Zu den diskutierten Eigenmittelquellen zählen unter anderem ein neues Emissionshandelssystem, eine Tabaksteuer sowie Abgaben von Großunternehmen. Österreich, traditionell ein Nettozahler, spricht sich jedoch für eine strikte Obergrenze von einem Prozent der gemeinsamen Wirtschaftsleistung (Bruttonationaleinkommen) aus. Nach dieser Rechnung würde das EU-Budget auf etwa 1,6 Billionen Euro schrumpfen.

Ein Sprecher betont: "Die Nettozahler sind nicht der Bankomat der Europäischen Union" und unterstreicht damit die Forderung nach mehr Verhältnismäßigkeit. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass Solidarität in der EU keine Einbahnstraße sein dürfe. Österreich wird in Kürze weitere Gespräche mit anderen Nettozahler-Staaten führen, um eine gemeinsame Position zu finden. Möglicherweise werden die Verhandlungen am Ende auf neue, unionsweite Steuern hinauslaufen, etwa auf Online-Glücksspiele oder digitale Dienstleistungen.

Damit bleibt die Debatte über die künftige Finanzierung der EU hochkomplex und von unterschiedlichen nationalen Interessen geprägt





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Budget Mehrjähriger Finanzrahmen Nettozahler Österreich Eigenmittel Brüssel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Let's Dance produziert ab 2028 von BBC Germany statt SeapointNach Jahren verliert die bisherige Produktionsfirma Seapoint Productions die Kontrolle über die erfolgreiche Tanzshow Let's Dance. Ab 2028 übernimmt BBC Germany die Herstellung in Eigenregie, während die Rechte vollständig an die britische BBC zurückgehen. Für Zuschauer soll sich zunächst wenig ändern - Jury und Moderationsduo bleiben erhalten.

Read more »

5,7 Milliarden mehr: Fiskalrat fordert weitere EinsparungenWIEN. Die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung reichen nach Ansicht des Fiskalrats nicht aus, um das EU-Defizitverfahren wie geplant 2028 zu verlassen.

Read more »

Erwirtschaftet in Österreich die Kunst mehr als die Landwirtschaft?Die in Wien und Basel ausgebildete Kunsthistorikerin schreibt seit 2000 für die „Presse“. Seit 2023 leitet sie gemeinsam mit Karl Gaulhofer das Feuilleton. Ein Buch hat sie auch geschrieben: „Lust und Tabu“, 2013, im Metroverlag.

Read more »

Rosa Donner greift bei Kieler Woche anDie Klagenfurterin ist mit ihrer Partnerin Marion LaFrance-Berger bei der Sailing Grand Slam angetreten und hat ein großes Ziel: eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu gewinnen.

Read more »