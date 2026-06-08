Heftige Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Linz

Ein Tankstellen-Besuch endete für einen Linzer Döner-Chef in einer heftigen Auseinandersetzung. Eine Frau beschimpfte ihn wüst - das Video ging viral.

Ein Tankstelle n-Besuch endete für einen Linzer Döner-Chef in einer heftigen Auseinandersetzung . Eine Frau beschimpfte ihn wüst - das Video ging viral. Der Influencer Cem hat die Szene mit seinem Handy festgehalten und blieb dabei ruhig.

Er erklärt, dass der Kassierer, der auch einen Migrationshintergrund hat, unabsichtlich jemand anderen bedient hat. Daraufhin habe die Frau angefangen, den Mann zu beleidigen. Cem ist dann eingemischt und gefragt, was das soll. Dann habe die Frau auch ihn beschimpft.

Besonders brenzlig wurde es, als ein Begleiter der Frau in die Auseinandersetzung eingriff. Cem blieb jedoch ruhig und sagte, dass er gegen ältere Leute nichts machen würde, da das nicht zu seiner Kultur passe. Der Unternehmer ist über den Vorfall enttäuscht und glaubt, dass er integrierter als er geht, gar nicht mehr. Er wolle mit dem Video zeigen, wie es in dieser Welt abgeht.

Der Clip verbreitet sich rasant auf Social Media und Cem kündigte rechtliche Schritte an





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