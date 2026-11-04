Heeresreform in Österreich: Zivildienst wächst, Zwei-Drittel-Mehrheit fehlt

Die Heeresreform mit dem 6+1+2-Modell steht vor einer Zwei-Drittel-Mehrheit, die bisher nicht in Sicht ist. Steigende Zivildienst-Zahlen verschärfen den Streit um die Wehrdienstdauer.

Die Heeresreform in Österreich entwickelt sich zunehmend zu einem politischen Minenfeld. Die Regierung hat sich für ein sogenanntes 6+1+2-Modell entschieden, doch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament zeichnet sich bisher nicht ab. Dafür wären Stimmen der FPÖ oder der Grünen nötig, die gemeinsam mit der Regierung abstimmen müssten.

Im Zentrum des Streits stehen zwei Fragen: wie lange Wehrpflichtige künftig dienen und welche Folgen diese Entscheidung für den Zivildienst hat. Ministerin Tanner warnt davor, dass dadurch viele Wehrpflichtige für das Bundesheer verloren gehen. Sie verlangt deshalb eine klare Antwort auf die Dauer des Zivildienstes.

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Das 6+1+2-Modell der Heeresreform im Detail

Das Modell sieht sechs Monate Grundwehrdienst vor. Anschließend folgt ein Monat Truppenübungen.

Zusätzlich sind zwei weitere Miliz-Monate vorgesehen, die auf die folgenden zehn Jahre verteilt werden. Damit wird der Dienst für Wehrpflichtige nicht in einem Block, sondern in Etappen abgeleistet.

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Der Zivildienst blieb wegen der Blockade der Neos vorerst bei neun Monaten. Die Dauer des Zivildienstes ist damit derzeit noch nicht an die neue Struktur des Wehrdienstes angepasst.

Warum Ministerin Tanner eine längere Dauer des Zivildienstes fordert

Ministerin Tanner argumentiert, dass der Zivildienst auch künftig länger dauern muss als der eigentliche Wehrdienst. Sie begründet dies damit, dass der Zivildienst ein Wehrersatzdienst ist.

Nach ihrer Darstellung kann sich Österreich die zweijährige Übergangsfrist nicht mehr leisten. Tanner sieht darin die Gefahr, dass Wehrpflichtige dem Bundesheer dauerhaft verloren gehen.

Tanner stellte klar, dass an dieser Logik kein Zweifel bestehen dürfe. Die Neos blockieren laut dem Bericht derzeit eine Verlängerung des Zivildienstes. Die Position der FPÖ und der Grünen zur Reform geht aus dem vorliegenden Text nicht hervor.

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Zulauf zum Zivildienst steigt deutlich

Der Zivildienst verzeichnet laut vorliegenden Zahlen einen massiven Zuwachs bei den Meldungen. Im Oktober meldete sich fast ein Drittel mehr Menschen zum Zivildienst als im Oktober des Vorjahres.

Tanner sagte, man sehe bereits jetzt, dass die Zahl der Zivildiener deutlich ansteige. Diese Entwicklung ist für das Bundesheer ein zentrales Argument, weil sie den Verlust potenzieller Wehrpflichtiger sichtbar macht.

Im Text wird nicht näher beschrieben, welche Schritte als Nächstes folgen. Entscheidend bleibt jedoch, ob im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Reform zustande kommt, da die Dauer des Zivildienstes eng mit dem Erfolg der Heeresreform verknüpft ist.