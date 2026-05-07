Hayden Panettiere: Ein mutiges Coming-out in neuen Memoiren

In ihrer Autobiografie This Is Me: A Reckoning spricht Hayden Panettiere über ihre Bisexualität, den Druck der Perfektion und ihr jahrelanges Geheimnis.

Die Schauspielerin Hayden Panettiere sorgt derzeit für großes Aufsehen in der Unterhaltung sindustrie, indem sie in ihren neuen Memoiren ein sehr persönliches Geheimnis preisgibt. In ihrem kommenden Buch mit dem Titel 'This Is Me: A Reckoning', welches am 19.

Mai veröffentlicht wird, outet sich die ehemalige 'Heroes'-Darstellerin offiziell als bisexuell. In einem exklusiven Vorab-Interview mit dem Magazin Us Weekly erklärte die 36-Jährige mit großer Zuversicht, dass sie nun den Moment für gekommen halte, diese Wahrheit mit der gesamten Welt zu teilen. Für Panettiere ist dieser Schritt ein Akt der Befreiung, denn sie könne nun endlich selbstbewusst zu ihrer Identität stehen und öffentlich sagen, dass sie sowohl Männer als auch Frauen liebt.

Die Entscheidung, dies erst jetzt zu tun, begründete sie schlicht mit den Worten, dass es besser spät als nie sei. Der Weg zu diesem öffentlichen Geständnis war jedoch von vielen inneren und äußeren Konflikten geprägt. Panettiere reflektiert in ihren Aufzeichnungen über die Zeit ihrer frühen Karriere, in der sie sich unter einem enormen gesellschaftlichen und beruflichen Druck befand. Sie beschreibt das Gefühl, als junge Frau ständig einem Ideal der Perfektion entsprechen zu müssen.

Diese Erwartungshaltung führte dazu, dass sie nicht dazu ermutigt wurde, ihre wahre Persönlichkeit zu entfalten oder ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen. Besonders schwierig war für sie die Phase, in der die Sichtbarkeit von Bisexualität in den Medien zunahm. Die Schauspielerin befürchtete, dass ihr Coming-out als bloßes Mitlaufen bei einem Trend wahrgenommen würde. Sie hatte Angst, dass die Öffentlichkeit ihr vorwerfen könnte, lediglich einen Hype bedienen zu wollen, anstatt ehrlich zu ihrer eigenen Natur zu stehen.

Zudem gestand sie, dass es ihr lange Zeit schwerfiel, überhaupt die richtigen Worte zu finden, um ihre komplexen Emotionen und ihre sexuelle Orientierung angemessen zu beschreiben. In ihrer Autobiografie gibt Panettiere auch tiefere Einblicke in ihr Privatleben der letzten Jahre. Sie enthüllt, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg heimlich Frauen gedatet habe, während sie nach außen hin ein anderes Bild vermittelte. Diese Doppelleben-Situation war laut ihren Schilderungen extrem belastend.

Besonders die ständige Präsenz von Paparazzi, die jede ihrer Bewegungen überwachten und sie fast überallhin folgten, verstärkte die Angst vor einer Entdeckung. Bereits in ihrer Kindheit habe sie bemerkt, dass sie eine deutlich stärkere Anziehung zu Frauen als zu Männern verspürte. Obwohl sie die Neugier besaß, diesen Teil ihrer Sexualität zu erforschen, fehlte ihr in ihren Teenager-Jahren der Mut, sich emotional voll und ganz darauf einzulassen.

Sie wollte vermeiden, eine tiefe Liebesbeziehung zu einer Frau eingehen zu müssen, die sie dann aus Angst vor der Öffentlichkeit hätte verstecken müssen, da sie eine solche Liebe niemals verbergen wollte. Ein Blick zurück in die Vergangenheit zeigt, dass es bereits frühere Andeutungen gab. Im Jahr 2009 sprach Panettiere in einem Interview mit dem Magazin Pride über die Phase des Erwachsenwerdens und die typischen Experimente, wie etwa den ersten Kuss mit der besten Freundin.

Damals bezog sie sich auf eine Handlung in der Serie 'Heroes', in der ihre Figur Claire Bennet eine romantische Annäherung an ihre Mitbewohnerin hatte. Die damals erst 18-jährige Schauspielerin bezeichnete diese Szenen als sehr aufregend und betonte, dass es in jungen Jahren völlig normal sei, sich auszuprobieren und Spaß zu haben. Trotz dieser frühen Offenheit folgte danach eine Zeit der konventionellen Beziehungen.

Sie trennte sich 2009 von ihrem Co-Star Milo Ventimiglia und ging später die Beziehung mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko ein, mit dem sie heute eine gemeinsame Tochter hat. Nach der Trennung von Klitschko folgte eine turbulente On-Off-Beziehung mit Brian Hickerson zwischen 2018 und 2022. Mit dem Erscheinen ihrer Memoiren schließt Panettiere nun einen Kreis und setzt ein Zeichen für Authentizität und Selbstakzeptanz in einer Welt, die oft nur die Oberfläche sieht





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