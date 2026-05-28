Hauskauf in Österreich: West-Ost-Gefälle bei der Leistbarkeit

Der Hauskauf in Österreich ist regional sehr unterschiedlich leistbar. Während er im Westen für viele Menschen kaum mehr finanzierbar ist, bleibt er im Osten und Süden teils noch erreichbar.

Der Hauskauf in Österreich ist regional sehr unterschiedlich leistbar. Während er im Westen für viele Menschen kaum mehr finanzierbar ist, bleibt er im Osten und Süden teils noch erreichbar.

Es zeigt sich ein klares West-Ost-Gefälle. Der Einstieg in Wohneigentum ist für junge Haushalte in Österreich zwar oftmals sehr schwierig geworden, aber noch nicht überall verloren. Zwar bleibt der Hauskauf in 41 von 105 Bezirken für Durchschnittsverdiener unleistbar und in weiteren zwölf nur knapp finanzierbar, doch in weiten Teilen des Ostens und Südens sind Eigenheime auch für Menschen mit durchschnittlichem Budget weiterhin erreichbar. Das zeigt der aktuelle Immo-Leistbarkeitsindex des Vergleichsportals Durchblicker.

Doch wo in Österreich ist der Kauf eines Eigenheims heute noch realistisch und wo längst nicht mehr? Entscheidend bleibt die monatliche Kreditrate, die 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht überschreiten sollte. Alles über 40 Prozent ist unleistbar, sagt Florian Koiner von Durchblicker. Zwischen 35 und 40 Prozent spricht das Unternehmen von einem Grenzbereich.

Im Zentrum der Analyse steht nicht der Kaufpreis allein, sondern die langfristige Finanzierbarkeit. Kann sich ein Haushalt mit zwei mittleren, also Medianinkommen, ein Haus im Bezirk X leisten? , beschreibt Koiner die Grundfrage des Modells. Der Immobilienkauf wird damit nicht als Einmalentscheidung betrachtet, sondern als dauerhafte Belastungsrechnung über Jahrzehnte.

Entscheidend sind laut Durchblicker drei Faktoren: Einkommen, Immobilienpreise und Zinsen, deren Entwicklung sich in den vergangenen Jahren deutlich auseinander bewegt hat. Laut Statistik Austria liegen die durchschnittlichen Hauspreise 2025 bei rund 4070 Euro pro Quadratmeter. Bei einer typischen Wohnhausgröße von etwa 120 bis 150 Quadratmetern ergibt sich daraus ein realistischer Kaufpreisrahmen von im Schnitt etwa 490.000 bis 610.000 Euro.

Wie groß die Spannweite tatsächlich ist, zeigen laut Durchblicker einige Beispiele aus dem Markt: Ein Einfamilienhaus mit rund 120 Quadratmetern und einem Quadratmeterpreis von 4000 Euro kommt bereits auf etwa 480.000 Euro. Bei 140 Quadratmetern und 4500 Euro pro Quadratmeter liegt der Kaufpreis schon bei rund 630.000 Euro. In westlichen oder touristisch geprägten Regionen sind darüber hinaus auch 700.000 Euro und mehr keine Seltenheit.

Damit wird deutlich: Der Einstieg in Eigentum verschiebt sich vielerorts weg von klassischen Einsteigerpreisen und liegt zunehmend im mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich. Seit 2015 haben die Häuserpreise in Österreich um rund 68 Prozent angezogen, während die Einkommen im selben Zeitraum nur um 51 Prozent zulegten. Es macht sich eine Schere auf, die Immobilienpreise sind einfach stärker gestiegen als die Einkommen hinterherkommen, so Koiner.

Laut dem Brutto-Medianeinkommen der Statistik Austria verdienen ganzjährig Vollzeitbeschäftigte 55.678 Euro brutto im Jahr, bei allen Beschäftigten - also inklusive Teilzeit - liegt das Brutto-Medianeinkommen bei 38.043 Euro jährlich. Diese Entwicklung führt dazu, dass selbst durchschnittliche Immobilienpreise heute einen deutlich höheren Anteil des Haushaltseinkommens binden als noch vor rund zehn Jahren. Die größte Schwierigkeit und die wahrscheinlich wichtigste Mächtigkeit in der Hinsicht ist dann aber die dritte, nämlich die Zinsen, erklärt Koiner.

So hat der Zinsanstieg 2022 und 2023 die Leistbarkeit deutlich verschärft. Zwar habe sich das Zinsumfeld im Vorjahr wieder leicht stabilisiert, das Zinsniveau liege jedoch weiterhin klar über der Niedrigzinsphase von vor 2022, so Koiner. Und es mehren sich die Anzeichen, dass die EZB die Zinsen aufgrund der gestiegenen Inflation infolge des Iran-Krieges neuerlich anheben wird. Wahrscheinlich um zweimal 0,25 Prozentpunkte im Juni und Herbst.

Gerade bei Finanzierungen über 25 bis 30 Jahre wirkt sich schon ein vergleichsweise kleiner Zinsunterschied stark auf die monatliche Rate aus - und damit direkt auf die Frage, ob die Kosten für eine Immobilie unter die 40-Prozent-Grenze beim Anteil am Einkommen fallen. Die regionalen Unterschiede sind erheblich. In Salzburg müssen zwei Durchschnittsverdiener laut Modell rund 66,5 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kreditrate aufwenden, in Vorarlberg etwa 63,9 Prozent und in Tirol rund 62 Prozent.

Diese Regionen liegen klar außerhalb der Leistbarkeit. Ganz anders zeigt sich die Lage im Osten und Süden: Im Burgenland liegt die Belastung bei 23,8 Prozent, in der Steiermark bei 29,3 Prozent und in Kärnten bei 31,1 Prozent. Hier bleiben Eigenheime für viele durchschnittliche Doppelverdiener-Haushalte grundsätzlich erreichbar. Noch deutlicher wird die Spreizung auf Bezirksebene.

In Niederösterreich reicht die Belastung von rund 16 Prozent im Bezirk Gmünd bis zu etwa 57 Prozent in Mödling. Der Wohnort entscheidet heute stärker als früher über den Zugang zum Eigenheim, lässt sich aus der Analyse ableiten





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