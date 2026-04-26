Haushaltsstreit spitzt sich zu: Milliardenloch und offene Fronten in der Regierung

Der Streit um den Bundeshaushalt 2027/2028 eskaliert. ÖVP, SPÖ und NEOS ringen um Einsparungen in Milliardenhöhe, während die Stimmung innerhalb der Koalition sinkt und Experten vor den Folgen einer unzureichenden Konsolidierung warnen.

Der Streit um den Bundeshaushalt innerhalb der Regierungskoalition aus ÖVP , SPÖ und NEOS hat sich zu einer ernsthaften Krise ausgeweitet. Ursprünglich war geplant, die wesentlichen Punkte für den Doppelhaushalt 2027/2028 bereits vor Tagen festzulegen, doch stattdessen herrscht Uneinigkeit und Verzögerung.

Die Verhandlungen gestalten sich äußerst schwierig und finden in wechselnden Konstellationen fast täglich statt. Ein Stillstand wurde am vergangenen Samstag verzeichnet, bedingt durch den Parteitag der SPÖ, bei dem wichtige Verhandlungspartner abwesend waren. Am Sonntag wurden die Gespräche auf Ebene der Kabinettschefs, unter Beteiligung von Finanzminister Martin Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), wieder aufgenommen.

Für Montag ist ein erneutes Treffen der Parteiführungen vorgesehen, an dem Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) teilnehmen sollen, um direkt über die Budgetrichtlinien zu beraten. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht ein erhebliches Finanzproblem. Die Regierung muss sich zunächst auf das Konsolidierungsvolumen einigen, also die Höhe der notwendigen Einsparungen.

Ursprünglich hatte Finanzminister Marterbauer rund zwei Milliarden Euro vorgeschlagen, doch aufgrund zusätzlicher Unsicherheiten, insbesondere durch die Lage im Iran, wird nun von etwa 2,5 Milliarden Euro ausgegangen. Die NEOS fordern deutlich höhere Einsparungen von bis zu 4,5 Milliarden Euro. Die Stimmung innerhalb der Koalition hat sich laut internen Quellen verschlechtert. ÖVP und SPÖ sind verärgert über öffentliche Äußerungen der NEOS, die nicht im Vorfeld abgestimmt wurden.

Besonders kritisiert wird ein Auftritt von Staatssekretär Sepp Schellhorn, der angeblich ein Hintergrundgespräch zur Budgetlage führte, ohne den eigenen Parlamentsklub zu informieren. Dies führt zu Misstrauen und bremst die Verhandlungen weiter aus. Die Sozialdemokraten, vertreten durch Korosec, betonen, dass Pensionisten nicht als Quelle für Sparmaßnahmen herangezogen werden dürfen und fordern eine vollständige Pensionsanpassung angesichts der bereits geleisteten Beiträge.

Der ehemalige Budgetsektionschef Gerhard Steger analysierte die Situation am späten Sonntagabend im ORF und warnte, dass das vom Finanzminister genannte Sparziel von 2,5 Milliarden Euro nicht ausreichend sei. Er plädierte für Einsparungen in Höhe von drei Prozent des BIP, was etwa 15 Milliarden Euro entsprechen würde. Steger kritisierte sogenannte 'heilige Kühe', wie Pensionen, Gesundheit, Pflege, den föderalen Staatsaufbau und Förderprogramme, die bisher unberührt geblieben seien.

Er warnte vor den langfristigen Folgen einer unzureichenden Budgetkonsolidierung und betonte, dass die Finanzmärkte bei einer unzureichenden Reaktion negativ reagieren würden. Steger argumentierte, dass der Staat schlanker aufgestellt werden könne, ohne primär die Bürger zu belasten, räumte aber ein, dass Schmerzen unvermeidlich seien und alle Bereiche betroffen sein müssten. Er forderte eine gerechte Verteilung der Lasten, wobei wirtschaftlich Stärkere stärker belastet werden sollten, und warnte davor, den Eindruck zu erwecken, eine Budgetsanierung sei ohne spürbare Auswirkungen möglich. Abschließend bemerkte Steger, dass die Position des Finanzministers stets schwierig sei





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