Haushaltsstreit in der Koalition: Verhandlungen um 2027/2028-Budget laufen ins Stocken

Die Verhandlungen um die Budgets für 2027 und 2028 belasten das Koalitionsklima zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Einsparungen und politische Prioritäten stehen im Konflikt, was zu internen Spannungen und Verzögerungen führt.

Die Koalition sverhandlungen zwischen ÖVP , SPÖ und Neos erleben derzeit eine kritische Phase, da die Budget s für 2027 und 2028 ausgehandelt werden. Diese Verhandlungen sind von besonderer Bedeutung, da es sich um die letzten großen Budget verhandlungen dieser Regierungsperiode handelt, bevor das Wahljahr 2029 ansteht.

Die Parteien stehen unter enormem Druck, ihre wichtigsten politischen Ziele umzusetzen, gleichzeitig aber auch erhebliche Einsparungen vorzunehmen, um die EU-Defizitkriterien zu erfüllen. Ursprünglich geplante Leitlinien für die Verhandlungen wurden bereits verschoben, da die Positionen der Parteien auseinandergehen und intern Spannungen entstehen. So sorgte beispielsweise ein Hintergrundgespräch des Staatssekretärs Josef Schellhorn ohne vorherige Absprache für Irritationen bei SPÖ und ÖVP.

Einigkeit besteht grundsätzlich über ein Einsparungsvolumen von 2,5 Milliarden Euro, wobei zwei Drittel durch Ausgabenkürzungen und ein Drittel durch zusätzliche Einnahmen erzielt werden sollen. Allerdings werden die tatsächlichen Einsparungen voraussichtlich höher ausfallen, da die Umsetzung der im Regierungsprogramm versprochenen Maßnahmen – wie Steuerbegünstigungen und Lohnnebenkostensenkungen – weitere fünf Milliarden Euro erfordern würde. Daher müssen Kompromisse eingegangen und einige Wünsche zurückgestellt werden. Als mögliche Einnahmequelle wird die Fortführung der Erhöhung der Bankenabgabe diskutiert, die bereits 350 Millionen Euro pro Jahr einbringt.

Forderungen der SPÖ nach einer Erhöhung der Kapitalertragsteuer und die geplante Plastikabgabe sind hingegen vom Tisch. Ein zentraler Streitpunkt sind die geplanten Pensionserhöhungen für 2027 und 2028. Die SPÖ wehrt sich gegen Kürzungen, während die Koalitionspartner eine Begrenzung des Plus auf unter drei Prozent anstreben. Festgelegt ist bereits ein Absetzbetrag für Personen, die über das gesetzliche Pensionsalter hinaus weiterarbeiten.

Auf der Ausgabenseite stehen Investitionen in Bildung und Gesundheit auf der Agenda, darunter die Kindergarten-Qualitätsoffensive, das verpflichtende zweite Kindergartenjahr und der Ausbau der ambulanten Versorgung. Auch das Verteidigungsressort hofft auf eine Erhöhung des Militärbudgets, um den Kauf neuer Ausrüstung und eine mögliche Reform des Wehrdienstes zu finanzieren. Die langfristige Finanzierung von Großprojekten wie der Eurofighter-Nachfolge stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar





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